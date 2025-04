Les élèves du Groupe scolaire Notre-Dame-de-Toutes-Aides à Nantes ont repris les cours lundi, quatre jours après une attaque au couteau. L'incident a causé la mort d'une lycéenne de 15 ans et blessé trois autres élèves.

«Personne n'oubliera jamais ce qui s'est passé ici», confie un élève à l'AFP, quatre jours après le meurtre d'une lycéenne à Nantes. Photo: IMAGO/Bestimage

Les collégiens et lycéens du Groupe scolaire de Notre-Dame-de-Toutes-Aides, à Nantes, ont repris lundi les cours, quatre jours après le meurtre d'une jeune fille de 15 ans au cours d'une attaque au couteau commise par un élève de seconde.

De l'extérieur, peu de signes trahissent le drame qui s'est déroulé jeudi au sein de l'établissement, si ce n'est que de nombreux élèves sont vêtus de blanc, suivant l'appel relayé la semaine dernière sur les réseaux sociaux à saluer ainsi la mémoire de la lycéenne tuée et des trois autres élèves blessés, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

«Un peu stressés»

Les élèves se sont pressés à l'intérieur du collège-lycée par petites grappes, le visage souvent fermé, les mines graves. V. et S., deux lycéens, se disent toutefois «un peu stressés» d'être «déjà de retour». «Ça fait chelou» lance V., qui triture nerveusement sa cigarette «puff» au milieu de son groupe d'amis.

«On a beaucoup parlé entre nous ce week-end, mais ça fait bizarre de revenir aujourd'hui, on a un peu l'impression de revivre la journée de la semaine dernière», explique-t-il à l'AFP. «Pour ceux qui étaient en classe avec (la victime), je pense que ce n'est pas facile», compatit S.

Près de l'établissement scolaire, Véronique, mère de deux élèves, raconte qu'au cours du week-end, sa famille et elle ont «essayé de former un cocon autour (de ses filles) et d'en parler même si elles ont du mal à réaliser ce qui s'est passé».

Une réouverture trop précipitée?

«C'est bien qu'ils aient rouvert l'école tout de suite, les élèves ont besoin d'être ensemble et avec leurs professeurs», juge Véronique, qui se dit quand même «rassurée» par la présence de policiers aux abords de l'école.

Une cellule d'aide psychologique a été activée dès jeudi, après l'attaque. «On a été bien accompagnés, la cellule psychologique est là, ils ont tout fait pour qu'on se sente bien» estime S., qui a «hâte de retrouver les cours» et «une vie normale».

«On en a besoin», mais «personne n'oubliera jamais ce qui s'est passé ici», ajoute-t-il. Dans une voiture, une jeune fille pleure à chaudes larmes. Sa mère, qui s'entretenait avec un responsable scolaire devant la porte, revient en courant vers elle. «Non, ça ne va pas», glisse-t-elle en passant. «C'est trop tôt, voilà. Je leur ai dit. On rentre à la maison.»

Aucun mobile déterminé

L'auteur présumé de l'attaque, âgé de 16 ans, et dont «aucun mobile» n'a pu être déterminé dans l'immédiat selon le procureur de Nantes Antoine Leroy, a été interpellé peu après les faits au sein de l'établissement et hospitalisé dans une unité psychiatrique.