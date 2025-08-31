Découverte dramatique à Villeurbanne: une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été trouvés sans vie dans leur domicile. Les circonstances du drame restent à élucider, l'enquête est en cours.

Une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement près de Lyon

Les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été découverts dimanche morts dans leur appartement de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, et les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès, ont indiqué deux sources sécuritaires.

Ils ont été découverts en début d'après-midi après l'appel de proches qui étaient sans nouvelles d'eux et un médecin légiste ainsi que des enquêteurs sont toujours dans l'appartement en milieu d'après-midi pour tenter de déterminer les circonstances et les causes du drame, ont précisé à l'AFP ces deux sources proches de l'enquête.

Une voiture de la police est sur les lieux, selon un journaliste de l'AFP sur place et les rues y menant ont été bouclées par les forces de l'ordre, selon le quotidien le Progrès qui a révélé la découverte macabre.