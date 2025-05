Le camping est entouré de pins. Photo: dr

Quelque 600 vacanciers ont été évacués mardi d'un camping de la station balnéaire d'Agde, après un incendie qui a ravagé une cinquantaine de mobil-homes. Le sinistre a fait deux blessés légers, selon la préfecture de l'Hérault.

Le feu s'est déclaré en milieu d'après-midi au camping des Sables d'Or, qui compte un millier d'emplacements. Selon le dernier bilan de la préfecture de l'Hérault en début de soirée, 50 mobil-homes ont été détruits et «le feu est désormais fixé». Une centaine de pompiers se sont mobilisés sur ce sinistre. Deux blessés légers sont à déplorer pour inhalation de fumées, une femme a été hospitalisée.

«L'ensemble des résidents va être accueilli et relogé dans deux gymnases» et «aucun retour ne sera possible dans le camping et dans les bungalows cette nuit», indique la mairie d'Agde sur Facebook. Quelque 600 vacanciers sont concernés selon le préfet qui a activé le plan communal de sauvegarde, à la veille d'un week-end prolongé qui est censé attirer de nombreux touristes sur les routes et sur les bords de la Méditerranée.

Sur une image aérienne des pompiers, une partie du camping, bordé de pins et proche d'une plage de sable, a été ravagé par les flammes qui se sont arrêtées à proximité d'habitations. Selon la préfecture, deux maisons ont d'ailleurs été «impactées» par cet incendie.