Deux influenceurs algériens jugés en France pour appels à la violence

Deux influenceurs algériens comparaissent lundi en France pour incitation à la violence sur TikTok. Ces procès surviennent dans un contexte de tensions diplomatiques entre Paris et Alger, notamment sur l'immigration et le Sahara occidental.

1/2 L'Algérie avait renvoyé vers Paris un des influenceurs mis en cause, «Doualemn», que la France venait d'expulser à la suite d'une vidéo litigieuse.

AFP Agence France-Presse

Deux influenceurs algériens qui avaient appelé à commettre des actes violents sur les territoires français et algérien via des vidéos sur TikTok doivent comparaître lundi en France. Début janvier, trois Algériens et une Franco-Algérienne avaient été interpellés en France pour avoir mis en ligne des contenus haineux, tout en appelant à des actes violents.

Tensions entre Paris et Alger

Un sujet supplémentaire de tensions entre Paris et Alger, dont les relations se sont envenimées ces derniers mois, notamment autour du statut du Sahara occidental et de l'incarcération en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé samedi soir la non-coopération de l'Algérie sur l'immigration, après un «acte terroriste» meurtrier à Mulhouse, dans l'est de la France. Le suspect, un Algérien de 37 ans, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Bruno Retailleau a accusé l'Algérie d'avoir refusé à dix reprises son retour dans son pays.

Le 10 janvier, l'Algérie avait renvoyé vers Paris un des influenceurs mis en cause, «Doualemn», que la France venait d'expulser à la suite d'une vidéo litigieuse, une décision reçue comme un camouflet par le gouvernement français. Placé en rétention à son retour, la justice a finalement suspendu l'expulsion de cet agent d'entretien de 59 ans, père de deux enfants, puis annulé son obligation de quitter le territoire. Il a été libéré le 6 février.

«Provocation à commettre un crime»

Mais cet influenceur doit désormais comparaître lundi à 14H00 (13H00 GMT), à Montpellier, dans le sud de la France, pour «provocation à commettre un crime». Dans une vidéo sur Tiktok, où il compte 168'000 abonnés, «Doualemn» avait appelé à «donner une sévère correction à un homme semblant résider en Algérie», selon le procureur de Montpellier Fabrice Belargent.

Un autre influenceur, Youcef A., 25 ans, alias «Zazou Youssef» sur Tiktok où son compte a été supprimé, doit également être jugé, lundi après-midi par le tribunal de Brest pour «apologie publique d'un acte de terrorisme».

Il appelait à perpétrer des attentats

«Zazou Youssef» avait été interpellé le 3 janvier à Brest puis placé en détention provisoire. Dans une vidéo sur TikTok, l'influenceur, suivi par des centaines de milliers d'abonnés, tenait des propos très virulents en arabe, sous-titrés en français, appelant à perpétrer des attentats en France et des violences en Algérie. Il ciblait «les opposants au régime en place en Algérie», avait expliqué le procureur de Brest, Camille Miansoni.

Des vidéos plus anciennes avaient également été publiées au moins depuis octobre 2024 et Youcef A., sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis avril 2024, a reconnu en être l'auteur, selon le magistrat.