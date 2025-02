Aucune enquête ne sera ouverte dans l'affaire de l'Abbé Pierre

Aucune enquête pénale possible dans l'affaire des accusations d'abus contre l'Abbé Pierre. Le parquet de Paris déclare que les faits sont prescrits. L'ecclésiastique, décédé en 2007, a été mis en cause à l'été 2024.

Aucune enquête pénale ne sera faite dans l'affaire des accusations d'abus contre l'abbé Pierre. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Aucune enquête pénale ne peut être ouverte pour établir des responsabilités dans les multiples accusations d'agressions sexuelles visant depuis l'été 2024 l'abbé Pierre, décédé en 2007, les faits étant prescrits, a annoncé mardi le parquet de Paris.

L'Eglise catholique avait demandé mi-janvier à la justice d'étudier la possibilité d'une enquête sur l'affaire Abbé Pierre, avec un signalement «pour non-dénonciation de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables et mineurs». Par courrier, le 24 janvier, «le parquet de Paris a fait savoir que l'action publique était éteinte par le décès du mis en cause en 2007 en ce qui le concernait personnellement, et prescrite en ce qui aurait éventuellement pu concerner des non-dénonciations de faits», a-t-il indiqué.