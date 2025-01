Les circonstances de cet accident ne sont pas encore établies. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

La collision entre deux tramways à la gare de Strasbourg samedi a fait 68 blessés «en urgence relative» selon le bilan définitif communiqué dimanche par la préfecture. Samedi après-midi, peu avant 16h, un tramway à quai à l'arrêt souterrain de la gare de Strasbourg a été violemment percuté par l'avant par le tramway qui le précédait.

Le tramway, qui avait dû s'arrêter avant la station suivante du fait d'un embouteillage sur les voies, est reparti en arrière pour une raison encore inconnue et a dévalé la pente menant à la gare. Une vidéo obtenue par l'AFP montre des rames très endommagées, les extrémités des tramways entrées en collision fortement enfoncées, et des passagers à terre sur le quai de la station.

Responsabilités

Les victimes présentaient des blessures relevant de la traumatologie, «des plaies au cuir chevelu, une ou deux fractures de la clavicule, une entorse au genou», avait détaillé samedi le directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin, René Cellier. Une centaine de personnes s'en sont sorties indemnes.

Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête du chef de blessures involontaires, qui vise à "déterminer les causes de l'accident et à mettre en évidence d'éventuelles responsabilités sur le plan pénal". L'hypothèse d'un acte volontaire est écartée. La circulation des trams à la gare a été interrompue et ne reprendra pas avant plusieurs jours, a indiqué la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS).