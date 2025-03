Les auteurs du reportage «Complément d'enquête» sur Depardieu attaquent l'acteur et Yann Moix en justice. Ils les accusent de dénonciation calomnieuse, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement.

Les auteurs du reportage attaquent à leur tour Depardieu et Yann Moix. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Les auteurs du reportage «Complément d'enquête» sur l'acteur français Gérard Depardieu, qui a provoqué un scandale en raison de ses propos sexuels dans un haras en Corée du Nord, ont annoncé jeudi à l'AFP qu'ils attaquaient à leur tour en justice le comédien ainsi que l'écrivain Yann Moix.

«Des citations directes ont été déposées contre Gérard Depardieu et Yann Moix», ont déclaré à l'AFP Emmanuel Tordjman et Joséphine Sennelier, avocats des auteurs du reportage. Ces citations sont intentées pour dénonciation calomnieuse, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement.

Nouvel épisode

«Cette initiative est ridicule», a rétorqué Jérémie Assous, avocat de Depardieu et Moix, selon qui les actions de ses clients ont été «considérées comme légitimes» lors des précédentes étapes judiciaires.

La citation directe permet à la victime d'une infraction ou au procureur de la République de saisir directement un tribunal pénal. Il n'y a pas d'investigations menées par des magistrats, charge aux plaignants de collecter les éléments de preuve et de désigner les suspects. C'est un nouvel épisode dans ce dossier touffu, où plusieurs procédures s'imbriquent.

La chute de l'ogre

Dans l'une d'elles, Gérard Depardieu et Yann Moix reprochent à la société de production du reportage, Hikari, et à France Télévisions, diffuseur de «Complément d'enquête», un «montage illicite» et des faits d'"abus de confiance».

En face, la procédure entamée jeudi l'est au nom du président de Hikari, Anthony Dufour, et des auteurs du sujet «Gérard Depardieu: la chute de l'ogre» diffusé en décembre 2023: le réalisateur Damien Fleurette, le monteur Emmanuel Baert et le caméraman Daniele Vella. Le tribunal correctionnel de Paris se penchera sur ces différentes procédures le 6 mai.

«Elle jouit»

Au cœur de la controverse, une séquence filmée en 2018 dans un haras en Corée du Nord. Depardieu et Yann Moix s'y trouvaient à l'initiative de l'écrivain, lequel en a tiré l'idée d'un film sur les 70 ans du pays, que Hikari envisageait de produire.

Dans la séquence diffusée par «Complément d'enquête», on voit Gérard Depardieu prononcer des propos sexuels lorsqu'une petite fille à cheval passe à l'image. «Si jamais il galope, elle jouit», lance-t-il notamment.

Sa défense assure que ces propos ne visaient pas l'enfant, et souligne qu'ils n'ont en fait pas été prononcés au moment où elle est à l'image. Les auteurs du reportage estiment au contraire que ce montage ne travestit pas la réalité.