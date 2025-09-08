il y a 43 minutes

Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron dans l'urgence

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre dans l'urgence par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée.

Sébastien Lecornu devra consulter les partis politiques et constituer un nouveau gouvernement, alors que l'Assemblée Nationale est plus divisée que jamais.

«Emmanuel Macron l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois», a communiqué l'Elysée.

«Le Président de la République est convaincu que sur ces bases une entente entre les forces politiques est possible dans le respect des convictions de chacun», conclut l'Elysée.

Source: AFP