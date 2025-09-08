DE
Crise politique en France
Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron dans l'urgence

La France vit un nouveau rebondissement dans sa crise politique. Le gouvernement de François Bayrou est tombé ce lundi lors d'un vote de confiance au Parlement.
Publié: 08.09.2025 à 15:04 heures
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Sébastien Lecornu est un fidèle allié du président Macron.
Luisa Gambaro, AFP Agence France-Presse et Etienne Daman
il y a 43 minutes

Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron dans l'urgence

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre dans l'urgence par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée. 

Sébastien Lecornu devra consulter les partis politiques et constituer un nouveau gouvernement, alors que l'Assemblée Nationale est plus divisée que jamais.

«Emmanuel Macron l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois», a communiqué l'Elysée.

«Le Président de la République est convaincu que sur ces bases une entente entre les forces politiques est possible dans le respect des convictions de chacun», conclut l'Elysée.

il y a 11 minutes

Le chef des Républicains Bruno Retailleau souhaite «trouver des accords» avec Sébastien Lecornu

Le chef des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau s'est dit prêt mardi soir à «trouver des accords» avec le nouveau Premier ministre Bruno Retailleau afin de bâtir une «majorité nationale».

«Je souhaite que nous trouvions des accords. Je crois qu'il y a la possibilité de construire un projet qui satisfasse ce que j'appelle la majorité nationale», a-t-il dit à la sortie d'un bureau politique de LR en «se félicitant» qu'un Premier ministre socialiste n'ait pas été nommé.

il y a 13 minutes

«Cette décision est une gifle», dénonce le député socialiste Philippe Brun

«Cette décision est une gifle» pour les Français, a dénoncé le député socialiste Philippe Brun après la nomination de Sébastien Lecornu. 

«C'est un triste jour pour la démocratie (...) les macronistes refusent toujours d'accepter leur défaite.» 

«J'ai très peu de confiance dans cette nomination», indique-t-il auprès de BFM TV.

il y a 23 minutes

La passation entre François Bayrou et Sébastien Lecornu aura lieu demain en pleine grève nationale

La passation de pouvoir entre François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aura lieu mercredi à midi à Matignon, ont annoncé les services du gouvernement mardi soir.

La date coïncide avec une journée de mobilisation pour bloquer le pays initiée par divers mouvements. Sébastien Lecornu a déjà manqué de peu Matignon l'année dernière, mais François Bayrou avait imposé au forceps sa nomination avant d'être renversé par l'Assemblée nationale près de neuf mois plus tard.

il y a 28 minutes

Jean-Luc Mélenchon appelle à la démission d'Emmanuel Macron

Après l'annonce de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon a appelé à sa démission. 

«Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique», a-t-il écrit sur X.

il y a 30 minutes

«C'est un bras d'honneur aux Français», dénonce Robert Ménard

Le Maire de Béziers a dénoncé la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre comme étant un «bras d'honneur aux Français», a-t-il déclaré auprès de BFM TV. 

«Il n'y a aucune chance que ça ne règle rien du tout», a déclaré Robert Ménard. «C'est le fusible le plus proche du chef de l'Etat (...) est-ce que ça peut satisfaire les Français?» 

«Il n'est pas de gauche et c'est une vraie qualité», a-t-il néanmoins reconnu.

il y a 33 minutes

Marine Le Pen annonce Jordan Bardella comme prochain Premier ministre

Marine Le Pen a réagit à la nomination de Sébastien Lecornu en affirmant qu'Emmanuel Macron «tire la dernière cartouche du macronisme».

Elle affirme qu'après les élections législatives, «le Preminer ministre s'appellera Jordan Bardella». 

«Nous jugerons – sans illusion – le nouveau Premier ministre sur pièces, à ses actes, à ses orientations pour donner un budget à la France, et ce à l'aune de nos lignes rouges», a de son côté affirmé sur X le président du RN, disant son parti «à sa disposition pour les lui rappeler».

il y a 36 minutes

«Tout cela est une provocation», réagit Marine Tondelier des Ecologistes

La responsable des Ecologistes Marine Tondelier a dénoncé la prise de poste de Sébastien Lecornu comme une «provocation» de la part d'Emmanuel Macron, auprès de BFM TV. 

Elle déplore ne pas avoir été consultée et dénonce une forme «d'entre-soi» imposé par le parti d'Emmanuel Macron. 

il y a 49 minutes

Annonce imminente du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu pressenti

Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, l'annonce du nouveau Premier ministre serait imminente. Le nom du ministre des Armées Sébastien Lecornu, 39 ans, intime du chef de l'Etat issu de la droite, revient avec insistance comme celui qui aura la lourde tâche de bâtir une coalition dans un paysage politique français profondément morcelé. Réponse d'ici quelques minutes, annonce BFM TV.


il y a 53 minutes

François Bayrou quitte l'Elysée

Emmanuel Macron entend nommer rapidement un nouveau Premier ministre après avoir reçu mardi la démission de François Bayrou, renversé la veille par les députés. «François Bayroua remis le 9 septembre 2025 la démission de son gouvernement au président de la République, Emmanuel Macron, qui en a pris acte», selon le site officiel du gouvernement. Il a ensuite rejoint Matignon où il sera chargé du «traitement des affaires courantes» avec ses ministres sortants jusqu'à la nomination de son successeur.

08.09.2025, 20:15 heures

Marine Tondelier demande qu'Emmanuel Macron reçoive les chefs des partis de gauche avant de nommer un Premier ministre

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier demande qu'Emmanuel Macron reçoive les chefs des partis de gauche, ensemble ou séparément, avant de nommer le prochain Premier ministre, a-t-elle annoncé sur BFMTV.

«Je lui demande de nous recevoir avant tout allocution, avant toute décision», a expliqué Mme Tondelier, précisant qu'elle acceptait d'être reçue «seule ou avec (ses) collègues du Nouveau Front populaire», avec ou sans Jean-Luc Mélenchon, «comme il le souhaite». «Tout nous ira pourvu que nous ayons l'occasion de discuter avec le président», a ajouté celle qui réclame qu'un Premier ministre de gauche soit nommé.

La France attend lundi la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou lors d'un vote de confiance au Parlement, nouvel épisode d'une crise politique longue de plus d'un an qui fragilise Emmanuel Macron. Tous les regards sont tournés vers le président français, à la recherche de son troisième Premier ministre depuis la dissolution de 2024 qui n'a dégagé aucune majorité à l'Assemblée nationale et plongé le pays dans l'incertitude politique et budgétaire.

Après moins de neuf mois à Matignon, François Bayrou doit monter à 15h (13h GMT) à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité de son gouvernement sur son projet de budget, prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. La réponse des 577 députés est attendue à partir de 19H00. Mais il n'y a aucun suspense: la coalition parlementaire soutenant Emmanuel Macron n'a pas la majorité et les partis d'opposition, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ont prévenu qu'ils voteraient non.

La France, qui ploie chaque jour un peu plus sous le poids de sa dette publique (114% du PIB), redoute de s'enfoncer encore plus dans la crise politique. Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) pousse pour la tenue de nouvelles législatives. Selon un sondage paru dimanche, le RN et ses alliés arriveraient largement en tête du premier tour avec 33% des suffrages, devant la gauche et le camp présidentiel. 

