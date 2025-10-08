09:44 heures

Sébastien Lecornu affirme que les forces politiques veulent un budget d'ici la fin de l'année

«Parmi l'ensemble des consultations que j'ai pu avoir (...), il y a une volonté d'avoir un budget pour la France avant le 31 décembre (...) ce qui éloigne une perspective de dissolution», a annoncé Sébastien Lecornu à l'hôtel de Matignon.

Sébastien Lecornu affirme que la perspective d'une dissolution est peu probable Photo: keystone-sda.ch

«La cible de déficit public doit être tenue entre 4,7 et 5%», a réaffirmé l'actuel Premier ministre.

Toutefois, Sébastien Lecornu n'a pas évoqué la réforme des retraites, il s'exprimera en fin de journée après les consultations avec la gauche. Il a ajouté que ceux qui auront été ministres «quelques heures» n'auront pas droit aux indemnités.

Source: AFP