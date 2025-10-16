Le Premier ministre français échappe à la censure
L'Assemblée nationale française a rejeté jeudi deux motions de censure déposées par la gauche radicale et l'extrême droite contre le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu, échouant à réunir les 289 voix nécessaires pour le renverser.
Les textes déposés par La France Insoumise et le Rassemblement National ont rassemblé respectivement 271 voix et 144 voix. Le Parti socialiste avait appelé ses députés à ne pas voter ces textes, après la proposition du Premier ministre de suspendre l'impopulaire réforme des retraites de 2023.
Source: AFP
Mathilde Panot appelle les militants et électeurs du PS à «rompre les rangs» avec la direction
La présidente des députés LFI Mathilde Panot a appelé jeudi les militants et électeurs du PS à «rompre les rangs» avec la direction du parti, après la décision des socialistes de ne pas voter la censure de Sébastien Lecornu, qui a échoué à 18 voix près.
«La direction du Parti socialiste porte une responsabilité historique», a estimé Mathilde Panot devant les journalistes à l'Assemblée, appelant les militants, électeurs et «la jeunesse» du PS à «rompre les rangs avec la direction du Parti socialiste et à venir aider le pôle de résistance».
Source: AFP
Eric Ciotti appelle les députés à «ne pas avoir peur» et à «oser» la censure
«Ne sacrifiez pas la France à la survie d'un système, d'un président déchu», martèle Eric Ciotti, du groupe UDR. «Vous avez berné les Français», dénonce le député, en s'adressant au gouvernement.
«Osez le courage et censurez pour la France», tend la main Ciotti aux députés de droite de l'Assemblée. Il déplore par ailleurs l'absence des Républicains et les appelle à ne pas se laisser étouffer par la gauche.
Les écologistes se joindront au RN et LFI en votant la censure
Les écologistes annoncent qu'ils voteront la censure contre Sébastien Lecornu. La députée Léa Balage El Mariky regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas accepté la cohabitation.
LR ne censurera pas Lecornu malgré les désaccords avec le gouvernement
Le député LR Jean-Didier Berger explique avoir des «points de désaccord» avec le gouvernement. Mais malgré cela, le parti de droite ne votera pas la motion de censure, faisant le choix de la «vigilance».
Il revient sur la suspension de la réforme des retraites, faite pour contenter le PS: le député estime que la réforme des retraites était «nécessaire» et assure que le parti proposera des nouvelles réformes. Mais il garantit que cela ne signifie pas une confiance «aveugle» au gouvernement, «ce soutien dépendra du vôtre monsieur le Premier ministre».
Le PS assure qu'il ne censurera pas le Premier ministre
Laurent Baumel, député PS d'Indre-et-Loire, assure que le parti «n'est pas convaincu» que la censure soit la solution. «Nous voulons nous battre pour des avancées et croyons au compromis.» Il en profite pour saluer la concession sur la réforme des retraites, octroyée par le nouveau Premier ministre.
Il explique aussi que le fait que Sébastien Lecornu renonce au 49.3 est une avancée. Mais il rappelle l'importance de continuer à faire des concessions, notamment dans les secteurs de la santé et du social.
«Ne prenez pas en otage le budget»: Sébastien Lecornu appelle à ne pas voter la censure
Sébastien Lecornu réagit aux attaques de LFI et du RN. «Est-ce qu'on souhaite l'ordre républicain ou le désordre?», questionne non sans ironie le Premier ministre, qui critique des «motions de censure inédites». «Ne prenez pas en otage le budget de la nation», demande Sébastien Lecornu.
«Les Français n'ont pas à subir votre budget de malheur», dénonce Marine Le Pen
Marine Le Pen dénonce un «règne de la médiocrité». Elle annonce que le RN votera la motion de censure contre Sébastien Lecornu, car le budget n'est pas tenable. Elle parle du taux de pauvreté et des difficultés financières qui touchent les Français. «L'immigration explose comme le déficit public. Voici la France que nous laisse Emmanuel Macron.»
«Votre seul objectif est d'éviter de nouvelles élections.» Elle dénonce un budget «trompeur». «Les Français n'ont pas à subir votre budget de malheur», martèle Marine Le Pen. Elle estime qu'aucune garantie n'est donnée sur la réforme des retraites.
Les députés examinent les motions pour censurer Sébastien Lecornu
LFI et RN défendent leurs motions de censure à l'Assemblée nationale.
Pour LFI, «la suspension annoncée» de la réforme des retraites «n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge», a déclaré jeudi la députée Aurélie Trouvé.
«Vous tous qui avez été élus pour abroger la réforme des retraites, allez-vous vraiment vous laisser abuser par cette aumône en trompe-l'oeil?», a-t-elle ajouté, alors que les socialistes ont annoncé ne pas vouloir voter la censure. Un «saccage budgétaire aura lieu si nous ne censurons pas», a affirmé la députée insoumise.
Source: AFP
Un amendement sur la suspension de la réforme des retraites sera soumis en «novembre» au Parlement
Le gouvernement soumettra en «novembre» au Parlement un amendement proposant la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, a affirmé mercredi Sébastien Lecornu.
«Il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la Sécurité sociale dès le mois de novembre», a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale, lors de sa première séance de questions au gouvernement.
Il répondait au chef de file des députés Horizons Paul Christophe pour qui cette suspension «est d'une dangereuse facilité» compte tenu de la démographie, dont «nous payerons tôt ou tard le prix».
Source: AFP
Eric Ciotti, allié du RN, propose à Bruno Retailleau un «renversement d'alliance à droite»
L'ex-président des Républicains Eric Ciotti, rallié à Marine Le Pen, a proposé mardi à son successeur Bruno Retailleau «une rencontre pour poser les bases d'un renversement d'alliance à droite avec le RN».
«Otages du Parti socialiste, les députés LR signent un pacte avec le diable», a écrit Eric Ciotti sur X, utilisant les mêmes termes que Bruno Retailleau qui venait d'accuser le gouvernement Lecornu d'être «l'otage des socialistes» après avoir décidé de suspendre la réforme des retraites. Le patron de LR Bruno Retailleau se trouve en porte-à-faux avec les députés de son parti, menés par Laurent Wauquiez, qui ont choisi de ne pas censurer le gouvernement.
Source: AFP