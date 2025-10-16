il y a 55 minutes

Le Premier ministre français échappe à la censure

L'Assemblée nationale française a rejeté jeudi deux motions de censure déposées par la gauche radicale et l'extrême droite contre le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu, échouant à réunir les 289 voix nécessaires pour le renverser.

Photo: AFP

Les textes déposés par La France Insoumise et le Rassemblement National ont rassemblé respectivement 271 voix et 144 voix. Le Parti socialiste avait appelé ses députés à ne pas voter ces textes, après la proposition du Premier ministre de suspendre l'impopulaire réforme des retraites de 2023.

Source: AFP