Un humoriste humilie Nicolas Bedos en pleine émission

Nicolas Bedos a été condamné en octobre dernier pour agressions sexuelles sur deux femmes. Photo: AFP

Solène Monney Journaliste Blick

Malaise sur le plateau de l'émission «Quelle Epoque» samedi 3 mai. La promotion du livre de Nicolas Bedos «La Soif de honte» ne s'est pas passé comme prévu. Dans son récit autobiographique, le réalisateur français se confie sur son addiction à l'alcool, sur un viol dont il a été victime et aussi sur sa récente condamnation pour agression sexuelle sur deux femmes.

Alors que l’échange entre Léa Salamé et Nicolas Bedos touche à sa fin, l’humoriste Paul de Saint-Sernin, présent dans le public, prend soudainement la parole. Il décide de confronter l’invité et de lui donner une leçon à sa manière.

Nicolas Bedos crispé

«Tout l’argent récolté grâce à la vente de ce livre va être reversé à une association de victimes», intervient Paul de Saint-Sernin, dans une ambiance pesante. Il enchaîne: «Tu le sais pas, je viens de le décider.» Nicolas Bedos esquisse un sourire crispé. Mais lors des applaudissements du public, le réalisateur change de ton: «C'est sérieux ce qu'on dit là... C'est sérieux ce qu'on dit là!»

Loin de se décourager, l'humoriste réplique: «Oui, mais c’était une manière de te montrer que c’est important le consentement.» A peine Nicolas Bedos a-t-il le temps de répondre «Bah oui» que Paul de Saint-Sernin enfonce le clou: «Je décide que l’argent est reversé à cette association, sans te demander ton avis.» Nouveau sourire figé du réalisateur.

Condamné en octobre

Mais alors à quoi faisait référence Paul de Saint-Sernin? A la condamnation en octobre dernière de Nicolas Bedos dans deux affaires d'agressions sexuelles. Il avait touché l'entrejambe d'une femme par-dessus son jean et en avait embrassé une seconde dans le cou... sans consentement.

Deux cas pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné à un an de prison dont six mois avec sursis. Il a été relaxé dans une autre affaire de harcèlement sexuel «au bénéfice du doute».

Léa Salamé tente tant bien que mal de reprendre le fil de l’émission et de conclure la séquence. Nicolas Bedos, lui, quitte le plateau sans un mot.