il y a 8 minutes

Sébastien Lecornu s'exprimera depuis Matignon à 9h30

Sébastien Lecornu fera une déclaration depuis la cour de Matignon à 9h30 juste avant de recevoir les représentants du Parti socialiste, dans le cadre de ses consultations pour tenter de trouver une issue à la crise politique, a annoncé son entourage.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a dit sur FranceInfo peu avant avoir reçu un appel de Sébastien Lecornu pour l'en informer. Le Premier ministre démissionnaire «m'a simplement dit qu'il ferait un point d'étape à 09h30 avant de nous recevoir».

Le président Emmanuel Macron a chargé lundi soir le chef de gouvernement de mener d'«ultimes négociations» d'ici mercredi soir pour «définir une plateforme d'action et de stabilité».