Macron veut «rebâtir» Mayotte avec de nouveaux «critères» et «renforcer la lutte contre l'immigration clandestine»

Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'il voulait «rebâtir» Mayotte avec de nouveaux «critères» après le passage dévastateur du cyclone Chido et appelé aussi à «renforcer la lutte contre l'immigration clandestine».

«Il faut que tout le monde accepte qu'en termes de compétences et de règles on change les choses», a-t-il dit à des journalistes à Mamoudzou. Et «renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, en même temps qu'on rétablit évidemment les écoles, on reconstruit l'habitat, on reconstruit l'hôpital, etc...», a-t-il ajouté.

Photo: AFP

Le président a rejeté les accusations de «démission» de l'Etat à Mayotte face aux dévastations causées par l'ouragan Chido et annoncé que les non-assurés bénéficieraient d'une indemnisation. «Je ne peux pas laisser dire (...) que l'Etat aurait ici démissionné», a-t-il lancé en découvrant les dégâts dans un quartier de Mamoudzou, chef-lieu du département. «On va mettre en place un fonds d'indemnisation pour accompagner ceux qui ne sont pas assurés», a-t-il ajouté, sans en préciser l'abondement.

Source: AFP