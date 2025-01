Deux étudiants ont été condamnés à des amendes avec sursis pour maltraitance animale, après qu'une souris vivante a été mangée et la scène filmée, suscitant l'indignation des associations de protection.

Il mange une souris vivante lors d'une soirée étudiante et est condamné à 1500 euros d'amende avec sursis

La Fondation 30 millions d'amis a fustigé cette décision. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Deux étudiants ont été condamnés à des amendes avec sursis vendredi en France, l'un pour avoir mangé une souris vivante, l'autre pour avoir filmé la scène ensuite diffusée sur les réseaux sociaux lors d'une soirée d'intégration en 2023. Accusé d'avoir mâché une souris avant de la recracher puis de la remettre dans sa bouche, jusqu'à la tuer, Lucas B., alors étudiant en deuxième année de classe préparatoire scientifique, a été condamné à une amende de 1500 euros avec sursis par le tribunal de Marseille, dans le sud du pays.

Son camarade qui avait filmé la scène, Cédric V., a été condamné à une amende de 1000 euros avec sursis. Tous deux ont été, en outre, condamnés à verser 1 euro de dommages-intérêts aux associations parties civiles, dont la Fondation 30 millions d'amis et la Société protectrice des animaux (SPA), qui avaient demandé plusieurs dizaines de milliers d'euros. En revanche, leurs peines ne seront pas inscrites sur leurs casiers judiciaires, comme l'avaient réclamé les avocats de la défense. «On ne fera pas appel», a indiqué à l'AFP Me Céline Dangauthier, avocate de Lucas B.

Un troisième étudiant, poursuivi pour avoir diffusé la scène sur Instagram en «story privée», a été relaxé. Mi-décembre, la procureure, Marie-Aude Fichet, avait requis des travaux d'intérêt général à l'encontre des trois étudiants, dont jusqu'à 105 heures pour le principal accusé, poursuivi pour maltraitance animale. «Cette décision est une honte et un permis de tuer», a fustigé Me Xavier Bacquet représentant la Fondation 30 millions d'amis, pour qui le «message envoyé, c'est: 'Bourrez-vous la gueule, maltraitez les animaux et vous ne serez pas condamnés'».