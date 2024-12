Cette célèbre chanson de Gilbert Montagné n'était en fait qu'un plagiat

Coup dur pour Gilbert Montagné: son tube «On va s'aimer» a été jugé comme plagiat. Le chanteur et son parolier doivent renoncer aux droits d'auteur et verser 30'000 euros aux héritiers de Gianni Nazzaro, le chanteur dont se seraient un peu trop inspirés les deux hommes.

Gilbert Montagné, le chanteur du morceau «On va s'aimer» a été condamné pour plagiat. Photo: Corbis via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Alors que son tube «On va s'aimer» devrait retentir lors des fêtes de fin d'année, le cœur ne devrait pas être à la fête pour son chanteur, Gilbert Montagné. Celui-ci ne touchera plus les royalties de son célèbre morceau.

L'artiste français, ainsi que son parolier, Didier Barbelivien ont été condamnés en Italie pour plagiat, révèle L'Informé, repris par BFMTV, dimanche 15 décembre. Les deux hommes se seraient un peu trop inspirés du titre «Une fille de France» de Gianni Nazzaro sorti en 1976. Une affaire qui a trainé pendant plus de douze ans.

La justice les rattrape

La Genèse de cette histoire remonte à 2012, au moment où Gianni Nazzaro décide de porter plainte contre les deux hommes. Ces derniers choisissent pendant des années de faire la sourde oreille en ne versant aucun droits d'auteurs. La justice italienne rentre alors dans la danse en assignant en justice Gilbert Montagné, Didier Barbelivien, leurs entreprises d'édition et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et l'histoire se dénoue le 9 octobre 2024, lorsque la Cour d'appel de Paris donne raison à l'artiste Gianni Nazarro, aujourd'hui décédé. Les deux Français devront donc verser 30'000 euros de dommages et intérêts aux héritiers du chanteur et renoncer à leurs royalties, c'est-à-dire qu'ils ne toucheront plus d'argent sur les écoutes du morceau sorti en 1983.

Un comble

Fait quelque peu étonnant, Gilbert Montagné avait lui-même porté plainte en 2009 pour plagiat d'«On va s'aimer» contre Flunch. Dans une de ses publicités, l'enseigne française avait transformé le titre en «On va Fluncher». La justice avait alors donné raison au chanteur français qui avait empoché... 30'000 euros de dommages et intérêts. La même somme qu'il devra aux héritiers de Gianni Nazzaro. Une note salée.