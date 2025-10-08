il y a 53 minutes

La France pourrait avoir un nouveau Premier ministre «dans les prochaines 48 heures», d'après Sébastien Lecornu

Dans une prise de parole au journal de 20h de France 2, ce mercredi 8 octobre, le Premier ministre français démissionnaire Sébastien Lecornu reconnaît le ras-le bol des Français par rapport à la crise politique actuelle. «Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas s'en rendre compte».

Le Premier ministre français démissionnaire Sébastien Lecornu intervenait au journal de 20h de France 2, ce mercredi 8 octobre.

Au micro de Léa Salamé, le député Renaissance a déclaré que le nom de son successeur n'était pas encore connu, mais que la situation permet au président Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre «dans les 48 prochaines heures».

Sébastien Lecornu a également souligné qu'une majorité de députés à l'Assemblée nationale reste fondamentalement contre une nouvelle dissolution, après avoir rendu compte au chef de l'Etat des discussions menées depuis lundi. Interrogé sur la possibilité qu'il soit lui-même reconduit à Matignon, il a assuré: «je ne cours pas après le job».

«Ce n’est pas le moment de changer de président»

A propos de la réforme des retraites, Sébastien Lecornu a jugé mercredi soir qu'il faudrait «trouver un trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites». Il a estimé qu'une suspension de cette réforme, demandée par une grande partie de la gauche, coûterait «pas moins de trois milliards d'euros« en 2027.

Interrogé sur la demande de démission d’Emmanuel Macron, formulée depuis longtemps par La France insoumise (gauche radicale) et plus récemment par l’ex-Premier ministre Edouard Philippe, Sébastien Lecornu est resté loyal à son chef: «Ce n’est pas le moment de changer de président de la République», a-t-il affirmé.