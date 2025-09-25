La dette publique française atteint un nouveau record de 115,6% du PIB au deuxième trimestre 2023, s'élevant à 3416,3 milliards d'euros. Cette hausse intervient dans un contexte social tendu, alors que le gouvernement doit encore présenter son projet de budget.

La dette publique en France atteint un nouveau record, en plein chaos politique. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du produit intérieur brut (PIB) à fin juin et un record en valeur absolue, à 3416,3 milliards d'euros, a indiqué jeudi l'Insee.

La dette s'établissait à 113,9% du PIB à fin mars (ou 3345,4 milliards d'euros) et 112,1% au deuxième trimestre 2024 (ou 3229,7 milliards). D'avril à juin, elle a augmenté de 70,9 milliards d'euros, une hausse provenant essentiellement de la dette de l'Etat (+64,3 milliards d'euros).

Aucun gouvernement

La publication de l'Institut national de la statistique intervient dans un climat social tendu, les syndicats venant d'annoncer une nouvelle journée de mobilisation, déçus de leur dernière entrevue avec Sébastien Lecornu, qui doit encore dévoiler ses orientations budgétaires. Toujours sans gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jusqu'à la mi-octobre pour transmettre un projet de budget à l'Assemblée nationale qui puisse être adopté avant la fin de l'année.

Au deuxième trimestre, la dette des organismes divers de l'administration centrale s'est repliée de 1 milliard d'euros, celle des administrations publiques locales a reculé de 100 millions, tandis que la contribution des administrations de sécurité sociale à l'endettement a augmenté de 7,8 milliards.