Bardella s'en prend au PS qui se ferait «acheter»
Le président du RN Jordan Bardella s'en est violemment pris lundi au Parti socialiste. «Le PS doit sortir de l'ambiguïté. Sont-ils avec Emmanuel Macron ou sont-ils dans l'opposition? C'est le moment de vérité», a déclaré Bardella en début d'après-midi devant le siège de son parti, à Paris.
«On ne peut pas se cacher, on ne peut pas avancer comme ça derrière des magouilles de couloir», a-t-il ajouté, affirmant que «ceux qui font le choix de prolonger la façon dont Emmanuel Macron abîme notre pays devront rendre des comptes devant les Français». Le parti d'extrême droite, qui a déposé une motion de censure lundi matin, votera également celle déposée par La France insoumise pour faire chuter le gouvernement, a-t-il confirmé au passage.
Tout dépendra donc du Parti socialiste qui conditionne sa décision à l'annonce d'une suspension de la réforme des retraites par le Premier ministre. «Une partie des socialistes sont prêts à se faire acheter», a-t-il accusé, peut-être «pour quelques subventions aux élections municipales» ou «de peur de se retrouver mangés par la France insoumise dans le cadre d'une dissolution». A ses yeux, une «victoire symbolique» sur la réforme des retraites n'est pas prioritaire sur «une victoire politique».
Source: AFP
La composition officielle du nouveau gouvernement se précise
Roland Lescure est confirmé à l’Économie, Amélie de Montchalin prend en charge les Comptes publics. Gérald Darmanin est reconduit à la Justice, Rachida Dati au ministère de la Culture, et Annie Genevard à l’Agriculture.
Jean-Noël Barrot devient ministre des Affaires étrangères, Laurent Nuñez est nommé à l’Intérieur et Catherine Vautrin aux Armées. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, prend le ministère du Travail, et Monique Barbut celui de la Transition écologique. Serge Papin, ex-PDG de Système U, est nommé aux PME.
Edouard Geffray est nommé à l’Éducation nationale, tandis qu’Elisabeth Borne quitte le gouvernement. Manuel Valls est remplacé par la députée Horizons Naïma Moutchou au ministère des Outre-mer. La députée macroniste Maud Bregeon nommée porte-parole du gouvernement Lecornu 2
Le gouvernement Lecornu a été « nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l’année ». Le premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu 2 se tiendra mardi 14 octobre à 10h00.
Source: AFP
Lecornu défend l'augmentation budgétaire prévue pour les armées
A la veille de la présentation du projet de budget sur lequel son gouvernement joue sa survie, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jugé «indispensable» de respecter l'augmentation prévue du budget militaire pour faire face à la menace russe et au «durcissement du monde». Dans un contexte d'économies budgétaires attendues, le ministère des Armées était l'un des rares à voir son enveloppe amenée à grossir.
«Le 13 juillet dernier, le chef de l'Etat a annoncé un nouvel effort pour accélérer notre réarmement. Il est indispensable. Je veillerai à ce que cette parole soit respectée», affirme dans un message aux Armées Sébastien Lecornu, qui vient de transmettre son poste de ministre des Armées à Catherine Vautrin. Le président Emmanuel Macron avait alors indiqué vouloir pour 2026 une rallonge budgétaire supplémentaire de 3,5 milliards d'euros, en plus des 3,2 milliards déjà prévus par la Loi de programmation militaire (LPM).
Dans son message aux Armées publié sur X, Sébastien Lecornu appelle à continuer de «bâtir un nouveau modèle d'armée: hybride, d'active et de réserve, aux compétences durcies et à la résilience renforcée (...) un modèle d'engagement opérationnel avec nos alliés et nos partenaires pour la sécurité collective de l'Europe», alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis février 2022.
Source: AFP
Marine Le Pen va déposer une motion de censure
La cheffe de file du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen a annoncé le dépôt dès lundi d'une motion de censure contre le gouvernement Lecornu 2 dévoilé dimanche soir par l'Elysée. «Comme nous l'affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l'UDR», a-t-elle dit sur X.
«Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci. Le président de la République doit annoncer au plus vite la dissolution de l'Assemblée nationale», a-t-elle ajouté, assurant que des élections anticipées conduiraient à une victoire de son parti.
Source: AFP
Les 34 ministres du nouveau gouvernement sont connus
Sébastien Lecornu a dévoilé dimanche, deux jours après sa reconduction à Matignon, un gouvernement de 34 ministres, avec plusieurs techniciens comme le patron sortant de la SNCF Jean-Pierre Farandou nommé au Travail, ou des politiques comme Gérald Darmanin reconduit à la Justice.
MINISTRES DE PLEIN EXERCICE
- Laurent Nunez, préfet de police de Paris, est nommé ministre de l'Intérieur, en remplacement de Bruno Retailleau.
- Catherine Vautrin (Renaissance) est nommée ministre des Armées et des Anciens combattants, en remplacement de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre avait gardé ce portefeuille après le retrait de Bruno Le Maire, qui avait cristallisé les critiques dans son éphémère premier gouvernement.
- Jean-Pierre Farandou, patron en partance de la SNCF, où l'ex Premier ministre Jean Castex doit lui succéder, est nommé ministre du Travail et des Solidarités, en remplacement de Catherine Vautrin.
- Monique Barbut, ex-présidente de l'association environnementale WWF France, est nommée ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature
- Gérald Darmanin (Renaissance) est reconduit à son poste de Garde des sceaux, ministre de la Justice.
- Roland Lescure (Renaissance) est reconduit à son poste de ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique et numérique.
- Serge Papin, ex patron du groupe Système U, est nommé ministre des Petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat du tourisme et du pouvoir d'achat.
- Annie Genevard (LR) est reconduite à son poste de ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire
- Edouard Geffray, ancien directeur de l'Enseignement scolaire, est nommé ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en remplacement d'Elisabeth Borne.
- Jean-Noël Barrot (MoDem) est confirmé à son poste de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
- Rachida Dati (LR) est reconduite à son poste de ministre de la Culture.
- La députée Renaissance Stéphanie Rist est nommée ministre de la Santé, des familles, de l'autonomie, et des personnes handicapées
- La députée et ex-vice-présidente Horizons de l'Assemblée nationale Naïma Moutchou est nommée ministre des Outre-mer, en remplacement de Manuel Valls.
- Françoise Gatel (UDI) est nommée ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, en remplacement d'Eric Woerth.
- Amélie de Montchalin (Renaissance) a été reconduite à son poste de ministre de l'Action et des Comptes publics
- Philippe Baptiste (LR) est nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace.
- Marina Ferrari (MoDem) a été reconduite à son poste de ministre (MoDem) des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative.
- Philippe Tabarot (LR), a été reconduit à son poste de ministre des Transports
- Le député Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe LR à l'Assemblée nationale, est nommé ministre du Logement et de la Ville.
MINISTRES DELEGUES
Auprès du Premier ministre:
- Laurent Panifous, président du petit groupe de députés indépendants Liot, est nommé ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, en remplacement de Mathieu Lefèvre.
- La députée Renaissance Maud Bregeon, est nommée porte-parole du gouvernement, poste qu'elle avait déjà occupé dans le gouvernement de Michel Barnier
- Aurore Bergé (Renaissance) a été reconduite à son poste de ministre déléguée à l'Egalité entre les hommes et les femmes chargée de la lutte contre ls discriminations, mais perd le porte-parolat.
Aurès du ministre de l'Intérieur:
- Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne Modem
Auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants:
- La diplomate Alice Rufo
Auprès de la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature:
- Catherine Chabaud, navigatrice et eurodéputée MoDem, chargée de la Mer et de la Pêche
- Mathieu Lefèvre (Renaissance) chargé de la Transition écologique
Auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique et numérique:
- Sébastien Martin (LR), chargé de l'Industrie
- Anne Le Henanff (Horizons), chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique
Auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères:
- Benjamin Haddad (Renaissance), chargé de l'Europe
- Nicolas Forissier (LR), chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité
- Eléonore Caroit (Renaissance), chargée de la Francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger
Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées:
- Charlotte Parmentier-Lecocq (Horizons), chargée de l'Autonomie et des personnes handicapées;
Auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation:
- Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux, chargé de la Ruralité
Auprès de la ministre de l'Action et des comptes publics :
- Le député David Amiel (Renaissance) chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat
Source: AFP
Gérald Darmanin se met en congé de toute activité partisane
Gérald Darmanin, reconduit dimanche au ministère de la Justice, a annoncé qu’il se mettait «en congé de toute activité partisane» dans un message publié sur X. Cette décision intervient alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu avait indiqué vouloir exclure de sa nouvelle équipe les ministres susceptibles de se présenter à l’élection présidentielle.
L’entourage de Gérald Darmanin a précisé que le ministre « met en pause son mouvement 'Populaires'», ajoutant que «l’élection présidentielle n’est pas l’enjeu du moment».
«La censure arrive», avertit Mathilde Panot
La cheffe des députés de La France insoumise, Mathilde Panot, a fustigé dimanche le nouveau gouvernement Lecornu estimant qu'il est le signe d'une «Macronie de plus en plus isolée et rabougrie».
«Un conseil aux nouveaux arrivants: ne déballez pas trop vite vos cartons. La censure arrive. Et le départ de Macron suivra», a-t-elle lancé sur X.
Les Républicains rompent avec leurs ministres entrés au gouvernement
Les six ministres LR entrés au gouvernement de Sébastien Lecornu malgré la décision du parti de ne pas y participer sont exclus du parti et «cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes», ont indiqué dimanche Les Républicains dans un communiqué transmis à l'AFP.
«Les membres LR qui ont accepté d'entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer des Républicains», affirme le parti qui précise que ses instances dirigeantes se réuniront «dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive».
Les six ministres LR sont Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Vincent Jeanbrun (Logement), Philippe Tabarot (Transports), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Francophonie).
Source: AFP
Le député Vincent Jeanbrun pressenti au Logement et à la Ville
Le député Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe LR à l'Assemblée nationale, est pressenti au ministère du Logement et de la Ville, malgré le mot d'ordre de son parti de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, a indiqué à l'AFP son entourage.
Ce député de Seine-et-Marne, proche de Valérie Pécresse et soutien de Laurent Wauquiez, avait accueilli samedi Sébastien Lecornu à L'Haÿ-les-Roses, sur sa circonscription du Val-de-Marne, pendant que le bureau politique de LR décidait de ne pas participer à l'exécutif.
Matignon demande des passations de pouvoir «sobres», sans presse et sans invités
Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu ont demandé aux ministres nommés dimanche soir des passations de pouvoir marquées par la «sobriété», sans presse et sans invités, a appris l'AFP auprès de Matignon.
Les cérémonies de passation auront lieu aussi «en intérieur», a ajouté la même source, alors que le gouvernement devait être annoncé dimanche dans la soirée. Des discours ponctuent souvent ces passations de pouvoir, en présence de nombreux invités et des médias.
Sébastien Lecornu «veut faire émerger de nouveaux visages»
Sébastien Lecornu a dit dimanche soir, selon son entourage, avoir «proposé un mélange de société civile avec des profils expérimentés et de jeunes parlementaires» pour son deuxième gouvernement.
Le Premier ministre, qui ne voulait pas de ministres avec des ambitions présidentielles, «veut faire émerger de nouveaux visages», a ajouté son entourage.
Des premiers noms sortent du chapeau
La composition du nouveau gouvernement français se dessine, selon des sources proches de l'exécutif. Le préfet de Paris Laurent Nuñez est pressenti pour succéder à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur et le patron sortant de la SCNF Jean-Pierre Farandou à celui du Travail.
Parmi les autre entrées dans le gouvernement Sébastien Lecornu 2, qui devrait être annoncé dans la soirée, l'ex-présidente de l'ONG WWF France Monique Barbut, envoyée spéciale d'Emmanuel Macron au «One Planet Summit» Biodiversité en 2020-21, va se voir confier la Transition écologique, selon la même source.
Edouard Geffray, ex-directeur de l'Enseignement scolaire, est pressenti à l'Education nationale, en remplacement d'Elisabeth Borne. La ministre sortante du Travail et de la Santé Catherine Vautrin devrait, elle, rejoindre les Armées, portefeuille de Sébastien Lecornu depuis 2022. Selon une source proche des discussions, le président du groupe parlementaire Liot Laurent Panifous sera nommé aux Relations avec le Parlement.
Source: AFP