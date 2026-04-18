Un corps retrouvé dans une rivière française

Un corps a été retrouvé vendredi dans la rivière Madon, à Légéville-et-Bonfays (Vosges), lors d'une battue. Il pourrait s'agir de Bryan Muller, 21 ans, disparu depuis début avril.

AFP Agence France-Presse

Un corps a été découvert dans un cours d'eau lors d'une battue organisée vendredi dans les Vosges pour retrouver un jeune homme disparu depuis deux semaines, a indiqué samedi le parquet d'Epinal précisant qu'il s'agissait «très probablement» de ce dernier.

Le corps, «non ligoté», a été trouvé vers 18 heures «sous des branchages» dans la rivière Madon «par deux personnes participant à une battue sur la commune de Légéville-et-Bonfays, 500 mètres en aval de la discothèque» où Bryan Muller, 21 ans, avait été vu pour la dernière fois début avril, a déclaré le procureur de la République Frédéric Nahon.

Enquête pour disparition

«Les premières constatations réalisées par le médecin légiste et les enquêteurs permettent d'établir que la personne retrouvée est très probablement Bryan Muller», a-t-il précisé. «Les investigations se poursuivent pour identifier formellement le défunt et rechercher les causes de la mort», a encore indiqué le magistrat, ajoutant qu'une autopsie a été ordonnée. La disparition remonte à la nuit du 3 au 4 avril, rappelle le quotidien local Vosges Matin.

Après trois altercations, dont une avec les vigiles dans la discothèque, Bryan Muller, 20 ans, s'était retrouvé sur le parking du lieu. Laissant sa voiture, il avait alors décidé de partir à pied sur la route. Depuis, plus rien. Pas un coup de fil à ses proches, pas un témoignage d'une personne qui aurait pu l'apercevoir marcher le long de la route, relate le journal.

Une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte et les recherches effectuées dans la foulée n'avaient jusqu'ici rien donné.