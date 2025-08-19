Marion Maréchal et son mari ont été victimes d'un grave accident de la route en Italie, le samedi 16 août. Le couple sort de l'accident sans blessures graves, rapporte BFM TV.

Gros accident de voiture pour Marion Maréchal Le Pen et son mari

Marion Maréchal et son mari ont été victimes d'un grave accident de la route en Italie Photo: @MarionMarechal / X

Luisa Gambaro Journaliste

Marion Maréchal Le Pen et son mari ont échappé au pire. Le couple a été victime d'un accident de la route en Calabre (Italie) ce samedi 16 août, lorsque leur voiture a été percutée de plein fouet par un véhicule roulant en sens inverse, rapporte BFM TV.

La voiture arrivant en face aurait brusquement fait un écart pour éviter un animal sur la route et percuté frontalement le véhicule du couple. Marion Maréchal et son mari, ancien eurodéputé du parti de la première ministre italienne Giorgia Meloni, ont été transportés à l'hôpital. Ils n'ont pas de blessures graves, mais restent en observation.

Plus de peur que de mal

«Nous avons vu la mort s'abattre sur nous, mais nous avons vraiment eu de la chance d'en être sortis vivants et sans blessures graves», a témoigné Vincenzo Sofo sur Instagram.

La politicienne d'extrême-droite a aussi remercié ses followers pour leur soutien sur ses réseaux sociaux. «Je vous retrouve en forme à la rentrée pour mener ensemble nos prochaines batailles!», a-t-elle réagi sur X.