Donald Trump éclipse Macron comme roi de Paris et de Notre-Dame

Emmanuel macron est l'un des rares chefs d'État européens à avoir connu Donald Trump sous sa première présidence. Ici, en novembre 2018.

Richard Werly Journaliste Blick

Le Roi-Soleil, c’est lui. Arrivé à l’aube ce samedi 7 décembre à l’aéroport d’Orly, le président élu des États-Unis est déjà assuré d’une couverture médiatique maximale durant ce week-end de cérémonie, pour la réouverture de la Notre-Dame de Paris après cinq ans et demi de travaux.

Roi-Soleil? Le terme convient bien à ce lieu qui accueillit, en 1663, la rencontre le roi Louis XIV et les représentants des treize cantons suisses. La célèbre cathédrale, dont la première pierre fut posée le 24 mars 1163 par le pape Alexandre III, a toujours été un monument au cœur de la politique et du pouvoir en France. Et Trump était à son chevet, devant sa télévision, lorsque l’incendie des 15 et 16 avril 2019 l’a ravagé. Il avait même alors proposé hâtivement une solution que tous les experts ont rejetée, car elle aurait pu provoquer l’écroulement de ce joyau de l’architecture gothique: le largage de cargaisons d’eau par avion pour éteindre les flammes.

45’000 donateurs américains

Pas de journée ensoleillée au sens propre, toutefois, pour le futur président des États-Unis qui sera investi à Washington le 20 janvier 2025. C’est sous un ciel bleu-gris, et dans une capitale française balayée par les vents d’une tempête qui a commencé à déferler ce samedi, que Donald Trump va pouvoir admirer la reconstruction d’un édifice auquel ses compatriotes sont très attachés.

45’000 donateurs installés de l’autre côté de l’Atlantique ont versé leur obole pour faire renaître Notre-Dame. Un geste financier très important, puisque 60 millions d’euros, sur les 850 millions recueillis au total, viennent des États-Unis, pour la plupart perçus par l’Association «Friends of Notre-Dame de Paris».

L’archevêque catholique de la capitale française, Mgr Laurent Ulrich, a même envoyé sur place l’un de ses adjoints, pour y faire une série de conférences et tenir informé les donateurs des progrès du chantier. «Donald Trump peut presque affirmer que la nouvelle Notre-Dame, rénovée, reconstruite, est un peu américaine», juge le photographe belge Thomas Van Houtryve, qui a couvert les travaux pour le prestigieux magazine National Geographic. Un charpentier américain, Will Gusakov, a participé à la restauration de la fameuse «forêt», la charpente en bois de chêne.

Trump et les parisiens

Donald Trump est surtout la curiosité de la journée. Dès son arrivée samedi matin à l’Ambassade des États-Unis, place de la Concorde, en plein cœur de Paris, une foule de curieux s’est amassé dans l’espoir de le voir. Il en sera à coup sûr de même lorsqu’il quittera les lieux, où il a rencontré le prince William du Royaume-Uni, pour partir vers le palais présidentiel de l’Élysée, où il sera reçu par Emmanuel Macron à 16 heures, juste avant le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui arrivera à 17 heures.

L’Ukraine, dossier géopolitique traité à l’ombre de Notre-Dame: c’est possible. L’ironie est que les trois hommes sont de confession différente. Emmanuel Macron est baptisé catholique depuis l’âge de 12 ans. Donald Trump, dont la famille est d’origine allemande, a été baptisé à la First Presbyterian Church, l’église presbytérienne du quartier de Jamaïca à Queens (New York) où il a grandi. Volodymyr Zelensky est juif, dans un pays très majoritairement orthodoxe.

Trump sera aux premières loges, un peu avant 19 heures, lorsque l’archevêque de Paris frappera de sa crosse les portes de Notre-Dame en prononçant ses paroles: «Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles: qu’il entre, le roi de gloire! Qui est ce roi de gloire? C’est le Seigneur, Dieu de l’Univers; c’est lui, le roi de gloire… » Les prendra-t-il pour lui avant de gagner sa chaise, sous la nef gothique qui ne rayonnera malheureusement pas de lumière naturelle, à la nuit tombée? Sollicitera-t-il le pardon divin pour Charles Kushner, le beau-père de sa fille Ivanka, qu’il vient de nommer comme prochain ambassadeur à paris alors que l’intéressé, promoteur immobilier, a été jadis condamné pour fraude fiscale puis emprisonné deux ans?

A l’intérieur de Notre-Dame

Toute la cérémonie se déroulera à l’intérieur par précaution. Emmanuel Macron, qui devait prendre la parole sur le parvis, s’exprimera finalement dans la cathédrale, bien qu’il soit le président d’une République laïque. Les deux hommes, et la quarantaine de chefs d’État ou dirigeants présents et invités (la Suisse, qui ne sera pas représentée officiellement, pourra toutefois se montrer fière du ténor franco-suisse Benjamin Bernheim, qui chantera lors de la soirée) achèveront leur visite de Notre-Dame vers 20 heures avant de se rendre au dîner officiel. Ils seront de nouveau conviés à la première messe célébrée dans la cathédrale, dimanche matin à 10 heures.

Trump roi de Paris? C’est en tout cas lui que tous les spectateurs qui ont bravé le mauvais temps veulent voir. «Peut-être vient-il chercher sa rédemption, lui qui a tant pêché dans sa vie?» interroge Lucienne, une catholique montée dans la capitale depuis sa ville de Toulouse. Lucienne s’est installée pour attendre, toute la journée, devant la préfecture de police de Paris située juste face au parvis de Notre-Dame où de grands écrans restent installés. Elle ne comprend pas que le pape François ne soit pas là ce samedi, même si une lettre de lui sera lue lors de la cérémonie.

Le pape François et Trump

Le souverain pontife avait reçu le président américain pendant une trentaine de minutes en avril 2017, et lui a offert un exemplaire de trois de ses écrits, dont l’encyclique «Laudato si», consacrée à la défense de l’environnement. On peut imaginer que cette fois, un échange aurait été plus compliqué.

Le pape François, fervent défenseur des migrants, a autrefois affirmé que le mur à la frontière américano-mexicaine «n’est pas chrétien». Lucienne nous regarde en souriant: «Trump va peut-être apprendre, ici, ce qu’il n’a jamais pratiqué: l’humilité devant la beauté de cette cathédrale.» Et de promettre, en rajustant son imperméable, qu’elle va «prier pour lui».