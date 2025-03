Un homme de 20 ans a été mis en examen à Chambéry pour le meurtre de sa voisine et placé en détention provisoire. Le corps de la femme de 45 ans a été découvert le 9 mars en Haute-Savoie.

Le mis en cause est inconnu de la justice. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une homme de 20 ans a été mis en examen pour «meurtre» à Chambéry (Savoie) et placé en détention provisoire après la découverte du cadavre de sa voisine qu'il avait tenté de dissimuler, le 9 mars sur une route de Haute-Savoie, a annoncé vendredi le parquet de la ville. Le mis en cause, «inconnu de la justice, a reconnu les faits». Il est également poursuivi pour «modification de l'état des lieux d'un crime», a indiqué dans un communiqué le procureur Pierre-Yves Michau.

Le corps de la victime, âgée de 45 ans et qui résidait en Savoie, avait été retrouvé sur la commune de Faverges-Seythenex en fin d'après-midi, enveloppé dans des draps. «Il ressort des investigations que le meurtre a été commis au domicile de la victime à Sainte-Hélène-sur-Isère», près d'Albertville, «dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, par l'un de ses voisins avec lequel elle passait la soirée», a d'abord indiqué le magistrat.

Le jour suivant, le jeune homme est revenu sur les lieux pour «nettoyer la scène de crime, conditionner le corps en l'enveloppant dans des draps et en l'attachant avec des câbles», avant de le transporter le surlendemain de nuit dans son véhicule pour le déposer sur le lieu de sa découverte, a-t-il ajouté. L'enquête, confiée aux gendarmes de la Section de recherches (SR) des Savoies et de la Brigade des recherches (BR) d'Albertville, a «rapidement permis l'identification et l'interpellation de l'auteur des faits», a conclu le procureur.