Un chauffeur de bus parisien mis à pied après avoir intimidé un cycliste

La RATP a annoncé lundi avoir mis à pied un chauffeur de bus qui s'était apparemment vanté d'intimider un cycliste à Paris en le suivant de très près, vidéo à l'appui, «un comportement inacceptable» selon la régie. Dans le contexte de l'émotion provoquée par la mort d'un jeune cycliste dans la capitale à la mi-octobre lors d'un différend avec un automobiliste, depuis mis en examen pour meurtre et écroué, le transporteur a été interpellé ce week-end par des internautes au sujet d'une vidéo postée sur le réseau TikTok.

Sur celle-ci, prise depuis le poste de conduite d'un bus dans le quartier de la Gare du Nord, selon Le Parisien qui a révélé la sanction, l'auteur présumé parle de «combat contre les cyclistes», tandis que le véhicule suit à très courte distance une personne à vélo dans un couloir de bus. L'avertisseur de l'autobus est déclenché plusieurs fois.

Un comportement «choquant et dangereux»

«L'enquête interne menée immédiatement à la suite du signalement a permis d'identifier le conducteur» et «ce dernier a été retiré de la conduite en mesure conservatoire et une procédure disciplinaire sera engagée à (son) encontre», a indiqué la RATP à l'AFP. La régie a souligné qu'elle exigeait «un comportement exemplaire de la part de l'ensemble de ses agents» et a dit «condamne(r) avec fermeté le comportement du machiniste, qui est contraire aux principes et aux valeurs d'une entreprise de service public».

«Ce que montre cette vidéo est un comportement choquant et dangereux», avait réagi dimanche l'adjoint à la maire de Paris chargé des mobilités, David Belliard. «La lutte contre les violences routières exige une attitude particulièrement irréprochable des professionnels de la route, et en particulier des machinistes», avait-il ajouté sur son compte X: «il faut ici une sanction exemplaire et prévenir ce type de comportements pour la suite».