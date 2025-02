Un homme armé d'une machette a menacé des élèves dans un lycée à Romans-sur-Isère, près de Valence. L'incident, survenu jeudi, n'a fait aucun blessé. Le suspect, en fuite et recherché par la police.

L'homme court toujours.

Un homme armé d'une machette s'est brièvement introduit jeudi en fin d'après-midi dans un lycée professionnel à Romans-sur-Isère près de Valence, en France. Il a proféré des menaces contre les étudiants sans faire de blessés.

Il était dérangé par le bruit

Importuné par le bruit des élèves en cours de sport en plein air, l'homme est entré dans l'enceinte de l'établissement armé d'une machette, provoquant un certain «émoi» a indiqué la police, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Après avoir proféré des menaces, il a rapidement pris la fuite. Il est recherché par les forces de l'ordre. L'événement n'a fait aucun blessé. «Cette attaque est absolument inacceptable. Nos lycées doivent être des sanctuaires de savoir et de sécurité pour nos jeunes. Je condamne cet acte avec la plus grande fermeté», a déclaré le président de Région Fabrice Pannekoucke.

Il a affirmé que la région travaillerait «pour renforcer les mesures de sécurité dans les établissements scolaires» et a appelé «à une réponse judiciaire exemplaire à l'encontre de l'auteur de cette attaque» dans un communiqué. L'appartement de la compagne de l'homme a été perquisitionné.