L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est décédé

Lionel Jospin, ancien Premier ministre français est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille à l'AFP ce lundi. Il avait subi «une opération sérieuse» en début d'année.

AFP Agence France-Presse

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi sa famille à l'AFP. Lionel Jospin avait indiqué en janvier avoir subi «une opération sérieuse», sans divulguer de détails.

Chef du gouvernement de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, M. Jospin s'était aussi présenté sans succès aux élections présidentielles de 1995 et 2002.

Défaite surprise en 2002

Figure reconnue et rassembleuse de la gauche jusqu'au bout, il avait créé le principe de la «gauche plurielle», réunissant dans ses gouvernements des ministres socialistes mais aussi écologistes et communistes. Porté par une conjoncture économique favorable, il avait alors mis en place la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, la couverture maladie universelle et un contrat d'union civile: le Pacs.

La surprise avait été totale lorsqu'en 2002, il n'était pas parvenu à se qualifier pour le second tour de la présidentielle, laissant Jean-Marie Le Pen en duel avec Jacques Chirac. Dispersion de la gauche, campagne ratée, montée de l'extrême droite, Lionel Jospin s'était alors retiré de la vie politique, n'intervenant plus pendant des années dans le débat public.

Pendant le quinquennat de François Hollande, il avait présidé une commission sur la moralisation de la politique puis était au Conseil constitutionnel en 2014.

Le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui fut ministre de M. Jospin de 2000 à 2002, a rendu hommage à «un modèle d'exigence et de travail» et salué la mémoire d'une «présence intellectuelle dans un univers qui partait à la dérive», dans un message publié sur X.