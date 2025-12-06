La Compagnie Créole perd un pilier avec le décès de Guy Bévert à 76 ans. Connu pour sa voix de crooner et sa dextérité à la batterie, il avait marqué le groupe avec des tubes comme 'C'est bon pour le moral' et 'Au bal masqué'.

Guy Bévert, batteur et chanteur guadeloupéen de La Compagnie Créole, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 76 ans, a annoncé samedi à l'AFP Patrick Moyse, l'attaché de presse du célèbre groupe des années 80.

Présent depuis sa création, Guy Bévert «avait dû se retirer de la scène en 2021 à la suite d'un terrible AVC», a rappelé le groupe dans un message posté sur Facebook. «Connu d'abord pour sa dextérité à la batterie, Guy est rapidement passé sur le devant de la scène aux côtés de Clémence, José et Julien pour faire résonner au micro les basses puissantes de sa voix de crooner», soulignent ses anciens camarades.

Juste avant le jubilé

Originaire des Antilles françaises et de Guyane, la Compagnie Créole a marqué les années 1980 avec des tubes comme «C'est bon pour le moral», «Au bal masqué» ou «Ça fait rire les oiseaux».

«Guy Bévert avait, tout au long de sa carrière, porté haut les couleurs des musiques antillaises et de la culture créole», a salué samedi la ministre de la Culture Rachida Dati dans un communiqué. «Avec sa disparition, La Compagnie Créole perd un pilier de cette immense aventure musicale que Guy Bévert avait marquée par son légendaire sens du rythme», a-t-elle ajouté.

Le décès de Guy Bévert suit celui de l'ancien guitariste et chanteur du groupe José Sébéloué, survenu en 2023. Le groupe fêtera les 50 ans de son premier album en 2026.



