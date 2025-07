L'humoriste français Bun Hay Mean est décédé ce jeudi matin, selon «Le Parisien». L'ancien du Jamel Comedy Club a joué dans le dernier film Astérix et Obélix. Il a été retrouvé mort à Paris, après une chute de huit étages. Les causes restent inconnues.

Le comédien et humoriste Bun Hay Mean retrouvé mort à Paris, selon «Le Parisien»

Le comédien Bun Hay Mean, connu pour le spectacle «Chinois marrant», a fait une chute mortelle ce jeudi, annonce «Le Parisien». Photo: BoyerxDavid/ABACA

Léo Michoud Journaliste Blick

Très connu des fans de stand-up français, le comédien Bun Hay Mean a été retrouvé mort ce jeudi 10 juillet à l'âge de 43 ans, annonce «Le Parisien». D'après les informations du quotidien, l'ancien du Jamel Comedy Club a fait une chute mortelle de huit étages dans le 17e arrondissement de Paris.

Les pompiers et la police sont sur les lieux du drame, dont les raisons restent pour le moment inconnues. L'humoriste avait commencé sa carrière solo avec un spectacle nommé «Chinois marrant». Il a déjà été programmé au Montreux Comedy et dans d'autres salles et festivals d'humour romands.

Récemment, il a joué un méchant aux côtés de Vincent Cassel dans «Astérix et Obélix: L'Empire du milieu». Repéré en 2014 par le producteur de Jamel Debbouze, l'homme formé en informatique s'est fait connaître pour son ton acerbe et son humour noir sans limite ou presque. «Le Parisien» rappelle que Bun Hay Mean venait d'annoncer un retour sur scène avec une nouvelle version d'un spectacle baptisé «Kill Bun».