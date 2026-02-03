Le rappeur Doums a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur sa compagne, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Créteil, au lendemain d'un procès qui s'est tenu à huis clos. Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, a comparu lundi lors d'un procès qui s'est tenu à huis clos à la demande des deux parties, devant le tribunal correctionnel de Créteil pour des violences conjugales sur sa compagne, survenues entre décembre 2022 et janvier 2026.
«L'intéressé a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement totalement assortis d'un sursis probatoire durant deux ans», a précisé le parquet de Créteil, ajoutant que l'artiste a néanmoins bénéficié d'une «relaxe partielle». L'avocate de la défense avait auparavant précisé à l'AFP que son client avait été relaxé des faits datant de 2022, 2023 et 2024. Me Marion Coiffier a exprimé son «soulagement» au sujet de cette relaxe.
Le 11 janvier, sa compagne s'était présentée au commissariat de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), près de Paris, pour dénoncer des violences conjugales ayant eu lieu au domicile familial en présence de leurs deux enfants, selon une source policière. Ces faits lui ont valu un jour d'incapacité totale de travail (ITT).
Nouvelle audience en juin
Le rappeur de 32 ans comparaîtra de nouveau devant la justice dans quelques mois: fin juin, il est convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits du même type, à l'encontre de l'actrice Adèle Exarchopoulos.
Le 22 janvier, il a été placé en garde à vue pour violences habituelles (c'est-à-dire fréquentes et répétées) par conjoint sur Adèle Exarchopoulos et non-respect d'une ordonnance de protection. A l'issue de sa garde à vue, il a été présenté à un magistrat du parquet puis convoqué à une audience à Paris, prévue le 29 juin.
Il y sera précisément jugé pour «violences habituelles commises par conjoint, entre 2017 et 2025, ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en récidive légale», d'après le parquet de Paris. La plainte, déposée en octobre 2024 par Adèle Exarchopoulos, qui a eu un fils avec Doums, dénonçait des violences depuis 2017.
Doums est un ancien membre du collectif L'Entourage, où il évoluait notamment au côté d'Alpha Wann, Deen Burbigo et Nekfeu. Ce dernier est visé par une information judiciaire, accusé de violences sexuelles par une ex-compagne, mais pas poursuivi pour ces chefs. Ecouté par 460'000 auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, Doums a également formé avec l'artiste Népal le duo 2Fingz.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
