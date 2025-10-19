Samedi soir, une jeune Grenobloise a été tuée à l'arme blanche. Une suspecte a été placée en garde à vue, dimanche matin.

Une femme de 24 ans a été tuée à l'arme blanche, à Grenoble

La victime a été retrouvée gisant à terre, avec une plaie au niveau du coeur. (image d'illustration) Photo: AFP

Une femme de 24 ans a été tuée d'un coup de couteau samedi soir à Grenoble lors d'un probable différend de voisinage. Une suspecte a été interpellée puis placée en garde à vue, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de la ville.

«La suspecte n'a pas encore été entendue et la témoin, qui est la mère de la victime, était trop choquée pour l'être», a précisé à l'AFP le procureur-adjoint François Touret de Coucy, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

Couteau à steak retrouvé

Alertés vers 20H30 samedi, les pompiers ont retrouvé la victime gisante dans un appartement situé dans le quartier Chorier-Berriat, à l'ouest de la ville, gravement blessée avec «une plaie au niveau du coeur et au moins une au visage». La jeune femme décède malgré les premiers soins des secouristes, a ajouté le magistrat.

Sur place, un couteau à steak ensanglanté a été retrouvé sur le plan de travail de la cuisine, a-t-il aussi précisé à l'AFP. Une voisine de la victime, âgée de 20 ans et soupçonnée d'avoir porté le ou les coups de couteau, a été interpellée par la police puis placée en garde à vue, selon la même source. Un litige entre deux familles, dont celle de la victime, habitant le même immeuble, pourrait être à l'origine du différend.