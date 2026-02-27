Un enfant de 7 ans a été grièvement blessé jeudi soir à Grenoble après un jet de cocktail Molotov et des tirs visant son appartement. Touché par des éclats, il a été hospitalisé sans que son pronostic vital ne soit engagé, selon les secours.

AFP Agence France-Presse

Un enfant de sept ans a été grièvement blessé jeudi soir à Grenoble, après le jet d'un engin incendiaire et des tirs sur la façade de l'appartement familial, ont indiqué les pompiers. L'enfant, qui présentait trois plaies à la cuisse, a été admis au service de déchocage du centre hospitalier Grenoble-Alpes «sans que son pronostic vital ait été engagé», ont souligné les pompiers, confirmant une information du «Dauphiné Libéré».

Les secours ont été alertés peu après 22H15 pour prendre en charge la petite victime, qui réside au rez-de-chaussée d'un immeuble du quartier sensible de la Villeneuve. Un engin incendiaire «de type cocktail molotov» avait été jeté sur la terrasse de l'appartement, provoquant un départ de feu qui a été rapidement éteint par les pompiers, et des tirs ont «traversé les volets» de l'appartement, selon les secours.

L'enfant a été blessé par des «éclats», dont la nature n'est pas encore connue. Son père de 47 ans a été incommodé par le fumées et emmené en soins. Le reste de la famille, une mère de 31 ans et trois enfants de 3 ans, 4 ans et 11 ans, indemnes, ont été pris en charge sur place par les secours.