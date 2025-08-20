Une enquête a été ouverte après la découverte de tags sur des voitures de touristes juifs à Châtel, en Haute-Savoie. Quatre à cinq véhicules ont été vandalisés avec des inscriptions «Free Palestine», suscitant l'indignation des autorités locales et du Crif.

AFP Agence France-Presse

Une enquête a été ouverte après la découverte de tags «Free Palestine» sur des voitures appartenant à des personnes de confession juive en vacances dans la station de Châtel en Haute-Savoie, a appris l'AFP mercredi de sources concordantes.

L'enquête est ouverte pour «dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en raison de la prétendue race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion de la victime», a précisé le parquet de Thonon-les-Bains.

«Triste et décevant»

Selon les gendarmes, quatre véhicules ont été marqués à la peinture orange. Le maire de Châtel, Nicolas Rubin, évoque lui cinq véhicules appartenant à des touristes juifs, «reconnaissables par le port de leur tenue», principalement de nationalité britannique. «C'est triste et décevant», a-t-il réagi auprès de l'AFP. «C'est une communauté qui ne demande rien à personne, qui ne dérange personne, qui est en vacances».

Dans un communiqué, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Auvergne-Rhône-Alpes «dénonce» des actes «ignobles, commis dans une station de vacances où séjournent régulièrement des familles juives venues du monde entier».

«Ils s'inscrivent dans une stratégie désormais banalisée: utiliser le prétexte du 'combat pour la cause palestinienne' pour s'en prendre à des Juifs, uniquement parce qu'ils sont Juifs», condamne l'antenne régionale du Crif. Depuis des décennies, plusieurs stations des Alpes accueillent des membres de la communauté juive orthodoxe chaque été, notamment dans le cadre de voyages organisés.