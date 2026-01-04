Une randonneuse a trouvé la mort dimanche après une chute de 20 mètres dans les Alpes françaises. Les secours n'ont pas pu la sauver dans un terrain difficile d'accès à 1500 mètres d'altitude.

AFP Agence France-Presse

Une randonneuse est morte dimanche en faisant une chute d'environ 20 mètres. Elle effectuait une sortie en ski de randonnée avec son compagnon dans les Alpes françaises, ont annoncé les pompiers.

Dans la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, dans l'arrière-pays de Nice, les sapeurs-pompiers ont tenté de lui porter secours dans un milieu naturel «difficile d'accès» à 1500 mètres d'altitude, ont-ils précisé à la presse. Ils n'ont pas été en mesure de fournir l'âge de la randonneuse.

Ils sont intervenus à la suite d'un appel d'un homme «signalant que sa compagne était tombée dans une combe (ndlr: vallée profonde) lors d'une sortie en ski de randonnée», d'après les secours, évoquant une chute «d'environ 20 mètres».

Risque d'avalanche important

En pleine saison des sports d'hiver, la préfecture des Hautes-Alpes avait mis en garde samedi contre les risques d'avalanches malgré le faible enneigement. «De nombreuses coulées importantes ont lieu dans des itinéraires d'alpinisme, de cascade de glace et de ski de randonnée», avertit le communiqué.

Vendredi, toujours dans les Alpes du Sud à Pra Loup, un skieur de 67 ans est décédé après une collision avec sa fille et une chute sur une souche d'arbre. Fin décembre, en Savoie, un touriste américain est décédé en skiant hors piste. Le moniteur qui l'encadrait a été testé positif aux stupéfiants.