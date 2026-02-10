Un Français de 79 ans a été emprisonné en 2024 pour des abus sexuels sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé le procureur de Grenoble. Des faits ont eu lieu en Suisse et plusieurs autres pays.

ATS Agence télégraphique suisse

Un Français âgé de 79 ans a été mis en examen et écroué en 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé mardi le procureur de Grenoble. Certains abus ont été commis en Suisse.

Le nombre de victimes a été établi à partir d'écrits compilés dans une clé USB par le septuagénaire qui évoque des «rapports sexuels» sur des mineurs âgés de 13 à 17 ans, a précisé le procureur Etienne Manteaux lors d'un point presse.

Les faits auraient été commis en Allemagne, Suisse, Maroc, Niger, Algérie, Philippines, Inde, Colombie et Nouvelle-Calédonie, où il était éducateur, a-t-il détaillé. La clé USB sur laquelle des documents écrits ont été enregistrés par le septuagénaire a été découverte par son neveu qui se «questionnait sur la vie affective et sexuelle» de son oncle, a ajouté Etienne Manteaux. Il s'agit d'un document de «15 tomes, une matière très dense», a-t-il précisé. Le procureur a lancé un appel à témoins «pour permettre à d'éventuelles autres victimes de pouvoir se manifester».

L'homme a également reconnu au cours de l'enquête les meurtres de sa mère et sa tante. Dans ses «mémoires», il écrit «avoir volontairement donné la mort à deux personnes», a indiqué le procureur.

Appel à témoins

Il a ainsi admis avoir étouffé à l'aide d'un coussin sa mère cancéreuse en phase terminale dans les années 1970, puis sa tante, âgée de 92 ans, dans les années 1990, en l'étouffant également avec un coussin, a précisé le procureur. Concernant sa tante, «parce qu'il devait repartir dans les Cévennes (sud de la France, NDLR) et qu'elle le suppliait de ne pas partir, il a fait le choix de lui donner la mort également et donc profitant de son sommeil a pris un coussin et l'a étouffée», a indiqué le procureur.

Une enquête distincte de celle sur les viols et agressions sexuelles a été ouverte pour ces deux faits «là aussi tout à fait reconnus et admis» par le prévenu qui «légitime son passage à l'acte en considérant qu'il aimerait bien qu'on lui fasse la même chose s'il se trouvait dans cette situation de fin de vie», a indiqué cette même source. La justice française a lancé un appel à témoins mardi après son inculpation.