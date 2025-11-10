Les forces de l'ordre ont tiré sur un homme qui les menaçait avec un couteau, lundi à Lorient. Ce dernier n'a pas survécu à ses blessures.

A Lorient, un homme menace des policiers avec un couteau et se fait tuer

L'homme abattu par la police était âgé de 39 ans, d'après une source proche du dossier (photo prétexte). Photo: AFP

Un homme, qui menaçait des policiers avec un couteau dans une rue de Lorient, a été tué lundi en milieu de journée par les fonctionnaires, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Selon les premiers éléments, vers midi, l'homme aurait menacé des agents avec un couteau et après sommations, les policiers ont tiré, le touchant mortellement.

L'homme abattu par la police était âgé de 39 ans, d'après une autre source proche du dossier. Contactée par l'AFP, la procureure de la République de Lorient Laetitia Mirande a indiqué qu'elle transmettrait un communiqué de presse lundi après-midi.

Le syndicat de police Un1té (FO) a précisé sur X que «lors d'un dispositif de surveillance, un policier a été confronté à un individu armé d'un couteau». «Face à la menace, il a dû faire usage de son arme», a-t-il ajouté, en apportant son «soutien total» à ce fonctionnaire.

