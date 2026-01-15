Le gouvernement français admet qu'un vote sur le budget 2026 est impossible. Matignon accuse le RN et LFI de sabotage et envisage un compromis pour éviter la censure grâce au 49.3 ou une ordonnance.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement a reconnu jeudi que le projet de budget ne pourrait pas être adopté par un vote à l'Assemblée nationale, mais fera des propositions vendredi en vue d'un compromis qu'il juge «possible» pour éviter une censure après son adoption par 49.3 ou ordonnance.

Matignon accuse le RN et LFI d'un «sabotage continu (qui) rend désormais impossible l'adoption d'un budget par un vote» de l'Assemblée nationale, rendant «inéluctable l'utilisation d'un outil du parlementarisme rationalisé», soit le 49.3 soit une ordonnance, «pour que la France ait un budget».

Pour éviter la censure, le gouvernement fera «des propositions demain d'évolution de la copie initiale du projet de loi de finances pour l'Etat, qui témoigneront qu'un compromis est possible», ont écrit à la presse les services du Premier ministre Sébastien Lecornu. Ils rappellent que le déficit «à ce stade» des discussions atteint 5,3% du PIB, dépassant l'objectif du gouvernement de 5%.

Colère de Marine Le Pen

La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée Marine Le Pen a accusé jeudi les «partis du socle commun» d'avoir «menti», après que le gouvernement a annoncé que le budget serait adopté soit par l'article 49.3 de la Constitution, soit par ordonnance.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«En octobre dernier, la ministre du Budget balayait d'un revers de la main la possibilité que le budget puisse être passé par ordonnances lorsque j'alertais les Français sur cette possibilité. Le Parti socialiste, lui, annonçait avoir obtenu une grande victoire en obtenant l'abandon du 49.3. Quant aux Républicains, ils considéraient que toute hausse d'impôts constituerait une ligne rouge. (...) Les partis qui composent le socle commun ont donc menti, avec comme seul objectif, empêcher que de nouvelles élections législatives puissent se tenir», écrit Marine Le Pen sur X.