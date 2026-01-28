Un ancien sénateur centriste, Joël Guerriau, a été condamné à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso. Le tribunal a retenu l'administration intentionnelle de MDMA lors d’un dîner à son domicile parisien.

Un ancien sénateur français a été condamné mardi soir à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, reconnu coupable d'avoir drogué en 2023 une députée en vue de la violer. Au terme de plus de quatre heures de délibéré, le tribunal a considéré que l'ancien élu centriste Joël Guerriau, qui plaidait l'accident, avait bien intentionnellement drogué à la MDMA une amie députée, Sandrine Josso, lors d'un dîner en tête-à-tête le 14 novembre 2023 à son domicile parisien.

De même, l'intention sexuelle du prévenu, que celui-ci dément fermement, «se déduit» notamment des «conditions intimistes de la soirée», des «déclarations constantes de la plaignante» et de «l'insistance» du sénateur à lui faire boire la flûte de champagne qu'il avait préparée contenant de la MDMA diluée. Il a été condamné en conséquence à 30 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, comprenant notamment une obligation de soins, et 18 mois ferme.

Son mandat de dépôt est suspendu par l'appel du sénateur, annoncé à la presse après l'audience. Devant les caméras, Sandrine Josso a exprimé son «immense soulagement» de voir sa qualité de victime reconnue sur toute la ligne par la juridiction. Le parquet avait requis dans l'après-midi quatre ans de prison, dont trois ferme, estimant que son geste était «préparé, prémédité».

Il avait pourtant voté une loi contre ce crime

«Je suis totalement écrasé par ce que le procureur a pu dire et ses conclusions. Je n'ai jamais eu l'intention de commettre une agression ou de faire du mal à Mme Josso«, a réagi Joël Guerriau, visiblement abattu, lors de son ultime passage à la barre avant que le tribunal ne se retire pour délibérer.

En tant que sénateur de 2011 à 2025, Joël Guerriau «a lui-même voté la loi du 3 août 2018 qui créé le délit d'administration de substance nuisible en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle», qui lui vaut d'encourir cinq ans de prison et 75'000 euros d'amende, a relevé le procureur.

L'élu centriste «n'est pas passé à l'acte c'est vrai, aucun geste n'a été esquissé en direction de Mme Josso mais il lui a administré de la drogue dans le but de la violer», a soutenu le procureur. S'il l'a droguée, c'est «pour lui voler son portefeuille?», a-t-il ironisé.

Elle a cru mourir

En grande détresse, parlant et se tenant debout avec difficulté, persuadée qu'elle s'apprêtait à mourir tant son coeur bat à toute vitesse, Sandrine Josso avait quitté précipitamment le domicile de Joël Guerriau deux heures après y être arrivée, et avait été prise en charge par des collègues à l'Assemblée nationale.

Transportée à l'hôpital, les analyses toxicologiques ont relevé une forte intoxication de son corps à l'ecstasy. Associée à l'alcool, la MDMA peut provoquer des trous de mémoire. Traumatisée depuis les faits, Sandrine Josso est aujourd'hui politiquement engagée contre le fléau de la soumission chimique.