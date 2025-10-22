Marine Tondelier, la cheffe des Ecologistes, se lance dans la course présidentielle de 2027. Elle a officiellement annoncé sa candidature dans une interview au «Nouvel Obs».

Marine Tondelier se lance dans la course à la présidentielle de 2027

Marine Tondelier, la cheffe des Ecologistes, se lance dans la course présidentielle de 2027. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a annoncé au Nouvel Obs mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, qui passera par une désignation officielle de son parti début décembre, et une primaire de la gauche en préparation.

Pour l'élue de 39 ans, qui a pris la tête des Ecologistes en décembre 2022, cette candidature est «un acte d'amour pour la France». Se disant «convaincue que le chemin existe pour une victoire de notre camp», elle devrait sans surprise être désignée par son parti, et espère remporter la primaire où sont pour l'instant aussi candidats les députés ex-insoumis François Ruffin et Clémentine Autain.

