Le président français annonce une probable extension de l'interdiction des portables aux lycées. Cette décision fait suite au succès de la mesure dans les collèges, visant à créer un environnement propice à l'apprentissage.

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'il allait «sans doute» élargir au lycée l'interdiction du téléphone portable à partir de la rentrée prochaine, cette mesure étant déjà en place au collège.

«On l'avait fait dans les collèges de manière expérimentale, on l'a généralisé en septembre dernier» et cela fonctionne «plutôt bien», a déclaré le chef de l'Etat lors d'un échange avec les lecteurs des journaux régionaux de l'est de la France du groupe Ebra à Mirecourt, dans les Vosges.

«A partir de la rentrée prochaine, on veut faire +plus de portables au lycée+ pour vraiment aller au bout de cette démarche et dire: +c'est pas le lieu où vous devez faire ça, c'est le lieu où vous apprenez et puis c'est le lieu où vous échangez+», a-t-il dit. «On a sorti le portable du collège, maintenant dans tous les collèges à la rentrée dernière, on va sans doute l'élargir aux lycées à la rentrée prochaine avec le ministre. Il est en train de regarder ça», a ajouté le chef de l'Etat.

Déjà interdit jusqu'au collège

La «pause numérique» (interdiction totale de l'utilisation des téléphones portables au collège) est progressivement généralisée cette année après avoir été expérimentée l'an dernier dans une centaine de collèges.

Le téléphone est déjà interdit de la maternelle au collège par une loi de 2018, mais celle-ci peine parfois à être respectée. Le dispositif «portable en pause» vise à renforcer son application en contraignant les élèves à le laisser pendant les cours dans des casiers, mallettes ou pochettes si nécessaire.











