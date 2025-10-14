«Les Français n'ont pas à subir votre budget de malheur», dénonce Marine Le Pen
Marine Le Pen dénonce un «règne de la médiocrité». Elle annonce que le RN votera la motion de censure contre Sébastien Lecornu, car le budget n'est pas tenable. Elle parle du taux de pauvreté et des difficultés financières qui touchent les Français. «L'immigration explose comme le déficit public. Voici la France que nous laisse Emmanuel Macron.»
«Votre seul objectif est d'éviter de nouvelles élections.» Elle dénonce un budget «trompeur». «Les Français n'ont pas à subir votre budget de malheur», martèle Marine Le Pen. Elle estime qu'aucune garantie n'est donnée sur la réforme des retraites.
Les députés examinent les motions pour censurer Sébastien Lecornu
LFI et RN défendent leurs motions de censure devant les parlementaires.
Pour LFI, «la suspension annoncée» de la réforme des retraites «n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge», a déclaré jeudi la députée Aurélie Trouvé.
«Vous tous qui avez été élus pour abroger la réforme des retraites, allez-vous vraiment vous laisser abuser par cette aumône en trompe-l'oeil?», a-t-elle ajouté, alors que les socialistes ont annoncé ne pas vouloir voter la censure. Un «saccage budgétaire aura lieu si nous ne censurons pas», a affirmé la députée insoumise.
Source: AFP
Lecornu promet de suspendre la réforme des retraites de 2023
«Nous soutiendrons le logement, la santé des travailleurs.» Lecornu parle d'alléger le poids qui pèse sur les petites et moyennes entreprises.
Il mentionne aussi la réforme des retraites, au coeur des débats politiques. Il reconnaît les tensions que cela a provoqué, notamment «un sentiment d'injustice» auprès de la population. Il promet que le gouvernement est prêt à se pencher à nouveau sur les retraites, raison pour laquelle il promet de suspendre la réforme jusqu'à l'élection présidentielle en mai 2027. Cela portera sur l'âge et la durée de cotisation.
«Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028.»
Il a toutefois prévenu mardi que la suspension de la réforme des retraites coûtera «400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027» et devra être «compensée par des économies».
Avec l'AFP
Un amendement sur la suspension de la réforme des retraites sera soumis en «novembre» au Parlement
Le gouvernement soumettra en «novembre» au Parlement un amendement proposant la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, a affirmé mercredi Sébastien Lecornu.
«Il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la Sécurité sociale dès le mois de novembre», a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale, lors de sa première séance de questions au gouvernement.
Il répondait au chef de file des députés Horizons Paul Christophe pour qui cette suspension «est d'une dangereuse facilité» compte tenu de la démographie, dont «nous payerons tôt ou tard le prix».
Source: AFP
Eric Ciotti, allié du RN, propose à Bruno Retailleau un «renversement d'alliance à droite»
L'ex-président des Républicains Eric Ciotti, rallié à Marine Le Pen, a proposé mardi à son successeur Bruno Retailleau «une rencontre pour poser les bases d'un renversement d'alliance à droite avec le RN».
«Otages du Parti socialiste, les députés LR signent un pacte avec le diable», a écrit Eric Ciotti sur X, utilisant les mêmes termes que Bruno Retailleau qui venait d'accuser le gouvernement Lecornu d'être «l'otage des socialistes» après avoir décidé de suspendre la réforme des retraites. Le patron de LR Bruno Retailleau se trouve en porte-à-faux avec les députés de son parti, menés par Laurent Wauquiez, qui ont choisi de ne pas censurer le gouvernement.
Source: AFP
La France va emprunter un montant record de 310 milliards d'euros sur les marchés en 2026
La France prévoit d'emprunter 310 milliards d'euros en 2026 sur les marchés, un montant record, afin de financer le déficit public et de refinancer les dettes arrivant à échéance, selon le programme publié mardi par l'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette de l'Etat.
Toutefois, cette somme rapportée à la richesse produite par le pays sur l'année, devrait représenter 10,1% du PIB en 2026, une proportion qui ne bouge pas par rapport à 2025 et qui reste inférieure au pic à 11,2% touché en 2020, année de la crise sanitaire.
Source: AFP
Le Parti Socialiste fait le «pari» du débat dans l'hémicycle plutôt que la censure immédiate
Les députés PS sont prêts à faire le «pari» d'un débat dans l'hémicycle sur le projet de budget 2026, plutôt que de censurer cette semaine le gouvernement de Sébastien Lecornu, a annoncé mardi dans l'hémicycle le chef du groupe Boris Vallaud.
«Nous faisons un pari, un pari risqué», a annoncé le député, en réponse à la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a annoncé la mise au vote d'une suspension de la réforme des retraites.
Saluant une «victoire» pour son groupe, Boris Vallaud a toutefois laissé planer la menace d'une censure plus tardive en fonction des débats: «nous sommes capables de faire des compromis (...) Nous sommes capables de renverser un gouvernement», a-t-il lancé.
Source: AFP
Les députés écologistes voteront la censure du gouvernement
Les députés écologistes voteront la motion de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, a confirmé mardi leur présidente Cyrielle Chatelain, malgré la suspension annoncée de la réforme des retraites.
«Le groupe Ecologiste et social ira à la censure (...) parce que nous sommes opposés à votre politique, mais tout particulièrement parce que nous refusons d'assister sans réagir à l'accaparement du pouvoir par Emmanuel Macron», a déclaré Cyrielle Chatelain, déplorant également une «petite suspension» de la réforme des retraites, alors que les écologistes avaient demandé son abrogation.
Source: AFP
LFI dénonce une «temporisation» et appelle à la censure
Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a qualifié mardi de simple «temporisation» l'annonce par Sébastien Lecornu de la suspension de la réforme des retraites et a appelé le Parti socialiste à quand même voter la censure du Premier ministre.
«Il n'aura eu qu'une temporisation puisque la proposition du Premier ministre revient à inscrire dans la loi le redémarrage de la réforme Borne au 1er janvier 2028 (...) Les députés socialistes doivent désobéir et voter la censure», a écrit sur X le bras droit de Jean-Luc Mélenchon.
Source: AFP
Laurent Wauquiez annonce que LR ne votera pas la censure
Le président des LR, Laurent Wauquiez, s'exprime sur les fractures politiques. Il regrette «le spectacle» et «l'image lamentable» qu'offre la France. «Pourrions-nous trouver des compromis et à discuter le temps d'une petite année, au lieu de s'écharper?»
Il assure que son parti souhaite que la crise se débloque et soutient qu'il est possible d'avancer. Il annonce ne pas censurer un gouvernement «a priori». «Nous ne ferons pas partie de ceux qui veulent faire tomber les Premiers ministres.»
Il martèle à nouveau son avis sur les impôts et sa vision du travail: «Il ne faut pas augmenter les impôts, mais les baisser.» Il s'oppose à la «dépense improductive» et appelle à la suppression des agences publiques «qui ne servent à rien». «Arrêtez l'assistanat et valorisez le travail», résume Wauquiez.
Il plaide aussi pour limiter l'immigration «excessive».
Lecornu reconnait des «anomalies» dans la fiscalité des très grandes fortunes
Sébastien Lecornu a reconnu, dans sa déclaration de politique générale mardi, «des anomalies» dans la fiscalité des très grandes fortunes, souhaitant «une contribution exceptionnelle» des Français les plus riches dans le prochain budget.
«Il faut reconnaître qu'il peut y avoir des anomalies» dans la fiscalité des très grandes fortunes, a déclaré le Premier ministre devant les députés, alors que le Parti socialiste réclame une mesure de justice fiscale. «Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes que nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté, pour les infrastructures, la transition écologique ou la défense», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Lecornu renonce à recourir au 49.3
Le Premier ministre explique que l'objectif est que le déficit représente «moins de 5% du PIB» dans le budget 2026. Il explicite quelques mesures, comme le maintien des taxes sur les entreprises et les coupes dans la Sécurité sociale.
Il a confirmé qu'il renoncerait à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Il a assuré que «le Parlement aura le dernier mot» sur le budget. «C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire (...) vivra, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote», a affirmé le Premier ministre, répondant ainsi à une demande du Parti socialiste.
Pour rappel, depuis l'automne 2022, les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale ont tous été adoptés grâce à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter un texte sans vote des députés, à condition de résister à une motion de censure.
Lecornu s'exprime à l'Assemblée nationale
Le nouveau Premier ministre explique avoir accepté la mission de Macron, soit régler la «crise» dans laquelle la France est plongée. «Le monde n'attend pas. Nos citoyens attendent des réponses.»
«Certains aimeraient voir cette crise parlementaire virer à la crise de régime. Cela n'aura pas lieu grâce aux institutions de la cinquième République et à ses soutiens», a affirmé le chef du gouvernement devant les députés.
«Je vous propose d'avancer», déclare Lecornu. La première condition est de compter sur les députés qui soutiennent la stabilité. Il revient sur les divisions de l'Assemblée nationale. «Dans un monde marqué par l'instabilité, Il vaut mieux montrer une France unie que divisée. Je vous propose de trouver un chemin commun malgré les divergences internes.» Des propos qui font réagir les parlementaires.
Avec l'AFP