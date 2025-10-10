il y a 39 minutes

Les chefs de parti arrivent à l'Elysée pour une réunion de crise avec Macron

Les chefs de partis et de groupes à l'Assemblée nationale, hors RN et LFI, sont arrivés vendredi après-midi à l'Elysée pour une réunion de crise avec Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Marc Fesneau, chef des députés MoDem, et Hervé Marseille, président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), ont monté les premiers les marches du perron, suivis des responsables de gauche, arrivés ensemble, de Bruno Retailleau, le patron de LR... Ils n'ont fait aucune déclaration.

Le chef de l'Etat a promis de nommer un Premier ministre d'ici «vendredi soir». Cette réunion «doit être un moment de responsabilité collective», a déclaré l'Elysée.

Source: AFP