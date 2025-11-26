Sous pression, Lecornu renonce à une hausse de taxe décriée

Le gouvernement français suspend la hausse de la taxe foncière jusqu'au printemps 2024. Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce une nouvelle méthode de calcul plus locale, répondant ainsi aux critiques de la classe politique.

Le Premier ministre français renonce finalement à augmenter la taxe foncière. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement va suspendre la hausse envisagée de la taxe foncière d'ici au printemps prochain, le temps de définir une «nouvelle méthode» de calcul plus locale, a annoncé Sébastien Lecornu mercredi devant le Sénat.

«J'ai demandé aux ministres concernés de dilater ce calendrier pour nous emmener jusqu'au mois de mai ou juin pour permettre cette approche départementale», voire «commune par commune», a déclaré le Premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement.

Le ministère de l'Économie avait prévu d'augmenter cette taxe en actualisant sa base de calcul. Elle devait concerner 7,4 millions de logements, mais avait suscité un tollé dans la classe politique.