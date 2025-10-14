Les 34 ministres du nouveau gouvernement sont connus

Sébastien Lecornu a dévoilé dimanche, deux jours après sa reconduction à Matignon, un gouvernement de 34 ministres, avec plusieurs techniciens comme le patron sortant de la SNCF Jean-Pierre Farandou nommé au Travail, ou des politiques comme Gérald Darmanin reconduit à la Justice.

MINISTRES DE PLEIN EXERCICE

- Laurent Nunez, préfet de police de Paris, est nommé ministre de l'Intérieur, en remplacement de Bruno Retailleau.

- Catherine Vautrin (Renaissance) est nommée ministre des Armées et des Anciens combattants, en remplacement de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre avait gardé ce portefeuille après le retrait de Bruno Le Maire, qui avait cristallisé les critiques dans son éphémère premier gouvernement.

- Jean-Pierre Farandou, patron en partance de la SNCF, où l'ex Premier ministre Jean Castex doit lui succéder, est nommé ministre du Travail et des Solidarités, en remplacement de Catherine Vautrin.

- Monique Barbut, ex-présidente de l'association environnementale WWF France, est nommée ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature

- Gérald Darmanin (Renaissance) est reconduit à son poste de Garde des sceaux, ministre de la Justice.

- Roland Lescure (Renaissance) est reconduit à son poste de ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique et numérique.

- Serge Papin, ex patron du groupe Système U, est nommé ministre des Petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat du tourisme et du pouvoir d'achat.

- Annie Genevard (LR) est reconduite à son poste de ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire

- Edouard Geffray, ancien directeur de l'Enseignement scolaire, est nommé ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en remplacement d'Elisabeth Borne.

- Jean-Noël Barrot (MoDem) est confirmé à son poste de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

- Rachida Dati (LR) est reconduite à son poste de ministre de la Culture.

- La députée Renaissance Stéphanie Rist est nommée ministre de la Santé, des familles, de l'autonomie, et des personnes handicapées

- La députée et ex-vice-présidente Horizons de l'Assemblée nationale Naïma Moutchou est nommée ministre des Outre-mer, en remplacement de Manuel Valls.

- Françoise Gatel (UDI) est nommée ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, en remplacement d'Eric Woerth.

- Amélie de Montchalin (Renaissance) a été reconduite à son poste de ministre de l'Action et des Comptes publics

- Philippe Baptiste (LR) est nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace.

- Marina Ferrari (MoDem) a été reconduite à son poste de ministre (MoDem) des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative.

- Philippe Tabarot (LR), a été reconduit à son poste de ministre des Transports

- Le député Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe LR à l'Assemblée nationale, est nommé ministre du Logement et de la Ville.

MINISTRES DELEGUES

Auprès du Premier ministre:

- Laurent Panifous, président du petit groupe de députés indépendants Liot, est nommé ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, en remplacement de Mathieu Lefèvre.

- La députée Renaissance Maud Bregeon, est nommée porte-parole du gouvernement, poste qu'elle avait déjà occupé dans le gouvernement de Michel Barnier

- Aurore Bergé (Renaissance) a été reconduite à son poste de ministre déléguée à l'Egalité entre les hommes et les femmes chargée de la lutte contre ls discriminations, mais perd le porte-parolat.

Aurès du ministre de l'Intérieur:

- Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne Modem

Auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants:

- La diplomate Alice Rufo

Auprès de la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature:

- Catherine Chabaud, navigatrice et eurodéputée MoDem, chargée de la Mer et de la Pêche

- Mathieu Lefèvre (Renaissance) chargé de la Transition écologique

Auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique et numérique:

- Sébastien Martin (LR), chargé de l'Industrie

- Anne Le Henanff (Horizons), chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique

Auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères:

- Benjamin Haddad (Renaissance), chargé de l'Europe

- Nicolas Forissier (LR), chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité

- Eléonore Caroit (Renaissance), chargée de la Francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger

Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées:

- Charlotte Parmentier-Lecocq (Horizons), chargée de l'Autonomie et des personnes handicapées;

Auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation:

- Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux, chargé de la Ruralité

Auprès de la ministre de l'Action et des comptes publics :

- Le député David Amiel (Renaissance) chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat

Source: AFP