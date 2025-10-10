La gauche s'insurge contre l'absence de «réponse claire»

Après environ deux heures trente de huis clos, convoqué en urgence pour tenter de trouver un compromis gouvernemental face aux vetos croisés, le chef du groupe de députés centristes Liot, Laurent Panifous, a rapporté que le président annoncerait "dans les prochaines heures" le nom du Premier ministre.

Il n'a pas pu dire s'il pourrait reconduire le démissionnaire Sébastien Lecornu, un fidèle d'Emmanuel Macron, scénario qui circulait avec force dans la matinée, suscitant un tir de barrage jusque dans le camp présidentiel.

«Aucune réponse claire»

Ce ne sera pas un chef de gouvernement de gauche mais vraisemblablement un macroniste, ont ensuite dit l'écologiste Marine Tondelier, le socialiste Olivier Faure et le communiste Fabien Roussel, malgré leur demande conjointe d'accéder à Matignon.

Macron n'a apporté «aucune réponse claire» sur les retraites ou le pouvoir d'achat, a déploré le premier secrétaire du Parti socialiste, refusant de donner une "garantie de non censure" au futur exécutif, qui était pourtant le principal enjeu de la réunion.

«Tout ça va très mal se terminer» avec une possible «dissolution» de l'Assemblée nationale, a même lancé Marine Tondelier, «sidérée».

La gauche a jugé décevantes les esquisses de concession sur la réforme des retraites, pourtant inédites dans la bouche du chef de l'Etat qui en avait fait un totem de son second quinquennat.

Macron a proposé «non pas de suspendre, mais décaler dans le temps» la mesure sur l'âge de départ à la retraite et non celle sur le nombre de trimestres cotisés, a expliqué la cheffe de leurs députés, Cyrielle Châtelain. «Pas d'éclaircie», a renchéri Fabien Roussel, mettant en garde: si le Premier ministre est «dans le camp d'Emmanuel Macron», «nous ne pourrons pas l'accepter».

