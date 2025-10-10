il y a 52 minutes

Le Pen dénonce une «rupture» avec la fonction présidentielle

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a dénoncé vendredi la réunion de crise avec les forces politiques en cours à l'Elysée où le RN et LFI n'ont pas été invités, fustigeant une «rupture» avec la fonction présidentielle.

«La volonté» d'Emmanuel Macron «de recevoir l'ensemble des partis politiques, sauf le Rassemblement national et accessoirement la France Insoumise, m'apparaît être en rupture avec (...) la fonction qui est la sienne», a déclaré à la presse Marine Le Pen au congrès des sapeurs-pompiers organisé au Mans. Elle a de nouveau plaidé pour une dissolution de l'Assemblée.

De son côté, l'entourage d'Emmanuel Macron a justifié leur exclusion par le fait qu'ils ont «indiqué rechercher la dissolution» de l'Assemblée nationale.

Le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, «ayant indiqué qu'il existait une majorité de formations politiques opposées à la dissolution, qui est un pouvoir constitutionnel présidentiel, le chef de l'Etat a souhaité les recevoir. Cela excluait de facto le RN et LFI qui ont tous deux indiqué rechercher la dissolution», a dit l'entourage présidentiel à l'AFP. Cette exclusion a été vivement critiquée par la dirigeante du RN, Marine Le Pen.

