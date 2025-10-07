12:03 heures

Explosions en plein coeur de Paris, près de l’Assemblée nationale

Ce mardi, au lendemain de l’annonce surprise de la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu, trois explosions ont retenti à la rue de Varenne, à Paris, près du bâtiment de l'Assemblée nationale.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans un post sur X, le journaliste français Thomas Despre signale qu'une camionnette en feu aurait été à l’origine de trois détonations, probablement causées par des bouteilles de gaz.

Un important dispositif policier a été déployé sur place. Le contexte exact et les motivations restent pour l’instant inconnus. Comme le rapporte «Le Parisien», d’autres bidons de gaz ont été retrouvés dans le véhicule, ce qui a brièvement fait craindre de nouvelles explosions. Heureusement, le feu a pu être maîtrisé sans qu’aucun incident supplémentaire ne soit signalé.