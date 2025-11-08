Le Louvre renforce sa sécurité après son cambriolage

Après le spectaculaire cambriolage du Louvre, la direction a annoncé vendredi renforcer la sécurité du musée grâce à un nouveau coordonnateur et plus de caméras. Les syndicats déplorent toutefois l’absence de «moyens humains» supplémentaires.

La sécurité du Louvre va être renforcée, à la suite du spectaculaire vol de joyaux de la Couronne. Photo: keystone-sda.ch

La direction du Louvre a présenté vendredi des mesures pour renforcer sa sécurité après le vol spectaculaire de joyaux de la Couronne, sans annoncer de nouveaux moyens humains au grand dam des syndicats.

Au matin du 19 octobre, un commando a installé un camion-élévateur au pied du musée, dans le centre de la capitale française, permettant à deux hommes de pénétrer dans une galerie. Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines, les malfaiteurs sont repartis avec huit bijoux à bord de scooters.

La ministre française de la Culture Rachida Dati avait ordonné une réunion d'urgence fin octobre après avoir fait état d'une «sous-estimation chronique» des risques d'intrusion et de vols au Louvre.

Nouveau «coordonnateur de sûreté»

Vendredi, la direction du Louvre a annoncé la création «immédiate» d'un poste de «coordonnateur sûreté» chargé de faire le lien entre toutes les directions concernées par les questions de sécurité, selon un communiqué.

Lors d'un conseil d'administration extraordinaire, la direction a aussi averti du déploiement «dans les prochaines semaines» d'équipements de mise à distance aux abords immédiats du Louvre et de l'installation «au cours des prochains mois» de caméras de surveillance supplémentaires.

Aller dans le bon sens

La réunion de vendredi s'est tenue dans un contexte de fortes turbulences pour le musée le plus visité au monde et au lendemain de la publication d'un rapport très critique de la Cour des comptes, selon lequel la sécurité a été négligée au profit de l'attractivité ces dernières années.

Plusieurs mesures d'urgence vont «dans le bon sens» mais se font «malheureusement» à moyens humains constants, a estimé auprès de l'AFP Bibata Ouedraogo du syndicat SUD.

Gary Guillaud, secrétaire de la section CGT-Louvre, salue la création annoncée du poste de coordonnateur mais regrette lui aussi l'absence de nouveaux «moyens humains». Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales dénoncent des problèmes de sous-effectifs qui compliquent les missions de surveillance du musée, qui s'étend sur 73.000 m2 et abrite quelque 35.000 oeuvres, dont la Joconde et les statues représentant la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace.

Par ailleurs, l'enquête se poursuit pour retrouver les joyaux dérobés, d'une valeur de 88 millions d'euros. Quatre suspects ont été mis en examen et écroués.