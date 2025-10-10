17:13 heures

Le nouveau Premier ministre sera nommé «dans les prochaines heures»

Emmanuel Macron annoncera le nom du prochain Premier ministre «dans les prochaines heures», a rapporté vendredi le chef du petit groupe de députés indépendants Liot, Laurent Panifous, et il ne sera pas de gauche, selon la patronne des Ecologistes Marine Tondelier qui se dit «sidérée» après la réunion de crise à l'Elysée. Selon les informations de BFMTV, il sera nommé «avant 20 heures».

Selon Marine Tondelier, le président de la République a évoqué seulement un décalage dans le temps de «la mesure d'âge» de départ à la retraite, mais pas la suspension ni l'abrogation de la réforme très contestée de 2023.

«Nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique», a-t-elle expliqué, en compagnie de la présidente des députés écologistes Cyrielle Chatelain. «Tout ça va très mal se terminer», a-t-elle estimé.

«A priori pas de dissolution. Nomination d'un Premier ministre dans les prochaines heures, le 49.3 est sur la table», a rapporté de son côté Panifous.

Source: AFP