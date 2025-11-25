DE
La santé de la star de 91 ans se dégrade
Brigitte Bardot à nouveau hospitalisée, l'inquiétude grandit

L'actrice et chanteuse française Brigitte Bardot avait déjà dû subir une opération à l'automne dernier. Aujourd'hui, les médias régionaux du sud de la France annoncent que la star serait à nouveau hospitalisée, apparemment depuis dix jours.
Publié: 10:59 heures
L'état de santé de Brigitte Bardot semble s'être encore dégradé.
Photo: AFP

L'inquiétude grandit autour de Brigitte Bardot. Comme le rapporte él chaîne régionale BFM Toulon Var, la star française – véritable icône dans les années 60 – a été admise à l'hôpital il y a 10 jours.

C'est la deuxième en trois mois que Brigitte Bardot doit hospitalisée pour des problèmes de santé. Selon les médias français, elle avait à l'automne «subi une opération dans le cadre d'une maladie grave». Quelques jours plus tard, elle était sortie de l'hôpital, mais son état était toujours décrit comme préoccupant.

