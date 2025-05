Il fait Paris-Valence à l'extérieur d'un TGV

Un Polonais a été découvert transi de froid à Valence après un voyage périlleux depuis Paris. Il avait parcouru 500 km accroché entre deux wagons d'un TGV, risquant sa vie pendant plus de 2 heures.

Plus de 2h dans le froid

L'homme était «frigorifié» lorsque le train a fait halte à Valence Photo: AFP

Un quadragénaire polonais a été pris en charge transi de froid après avoir voyagé de Paris à Valence en extérieur entre deux wagons de TGV, a indiqué jeudi la gendarmerie.

Monté dans le train en gare de Paris, ce Polonais né en 1983 a voyagé «entre deux wagons, sur la partie soufflet rigide, à l'extérieur» du TGV, a indiqué à l'AFP une source gendarmerie, confirmant une information de Ici Drôme Ardèche. Il a été pris en charge en gare de Valence TGV dans un état «frigorifié», a-t-on précisé. Il a été hospitalisé à Valence selon les pompiers de la Drôme. Interrogée par l'AFP, la SNCF n'a pas commenté dans l'immédiat.

La distance entre Valence et la capitale française est d'environ 500 km et les trajets directs en TGV s'effectuent en un peu plus de 2 heures.