François Hollande appelle le gouvernement à négocier dès maintenant avec les socialistes pour préparer le budget 2027. L'objectif est de trouver un compromis permettant une adoption rapide à l'automne, y compris via le 49.3.

AFP Agence France-Presse

L'ancien président de la République François Hollande préconise pour le budget 2027 que le gouvernement engage dès à présent la discussion avec les socialistes, pour parvenir à un «compromis» qui puisse être adopté rapidement via un 49.3 cet automne. «Le budget doit être préparé dès à présent en concertation avec les groupes d'oppositions qui veulent assurer la stabilité du pays», affirme-t-il jeudi auprès de Politico et de l'AFP.

«Ma préférence serait qu'un compromis soit trouvé avant le dépôt, et qu'un 49.3 soit déclenché au terme d'une courte discussion budgétaire, pour éviter les votes de circonstance et les surenchères en période préélectorale», ajoute-t-il. Si le risque de censure ne peut être écarté, «personne n'a envie de censurer un gouvernement à six mois d'une présidentielle», assure l'ancien président, devenu député de Corrèze. Un tel budget ne pourra porter de «réformes structurelles», mais permettra d'assurer une «stabilité minimale», souligne François Hollande, selon lequel le sujet n'a pas encore été discuté au sein du groupe PS à l'Assemblée.

L'examen du budget 2027 doit démarrer début octobre. Un comité d'alerte sur les finances publiques doit se tenir mardi, auquel sont conviées les forces politiques. L'occasion de faire un point sur l'exécution du budget 2026, et de se tourner déjà vers le suivant. Le budget 2026 a été adopté au forceps en début d'année, au terme de longues discussions avec le PS, et d'un accord de non censure, dont le prix a notamment été le gel de la réforme des retraites.